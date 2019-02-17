Огонь зимней Универсиады-2019 побывал в Минусинске Красноярского края

Source: Russia Ministry of Sport

16 февраля в Минусинске Красноярского края прошёл региональный этап Эстафеты Огня XXIX Всемирной зимней универсиады, которую уже в марте примет Красноярск.

В Эстафете приняли участие 11 факелоносцев, в числе которых министр строительства Красноярского края Сергей Козупица, заместитель главы администрации Минусинска Наталья Фролова, победительница первенства Европы по спортивной акробатике Елена Черепанова, победительница этапа Кубка мира по дзюд и участница Универсиады-2009 Екатерина Шереметова, руководитель штаба флагманской программы «Беги за мной, Минусинск» Любовь Костенко, многократная чемпионка мира по лыжным гонкам среди ветеранов Надежда Думанская и другие.

Протяжённость маршрута составила 2700 м.

«Все жители края с нетерпением ждут, когда начнётся зимняя Универсиада-2019 в Красноярске. Вместе мы вложили очень много сил, своих умений в подготовку этого грандиозного международного праздника. До начала Студенческих игр осталось всего две недели, и мы ждём всех на спортивных площадках в Красноярске», – сказал Сергей Козупица.

Наталья Фролова отметила, что проведение Эстафеты Огня стало знаковым событием для истории города: «Мы теперь сопричастны к великому спортивному событию. Желаем, чтобы сборная российских студентов оказалась первой в общекомандном зачете Зимней универсиады-2019».

Из Минусинска Огонь зимней Универсиады-2019 доставят в Ачинск, где 19 февраля пройдет следующий этап Эстафеты.

Масштабный проект стартовал 20 сентября в итальянском Турине, где состоялась торжественная церемония зажжения Огня зимней Универсиады-2019. В рамках международного этапа факелоносцы пробежали по улицам Алма-Аты (Казахстан) – столицы XXVIII Всемирной зимней универсиады 2017 года и Харбина (Китай) – столицы XXIV Всемирной зимней универсиады 2009 года.

На федеральном этапе Эстафеты Огонь Студенческих игр побывал в Москве, Калининграде, Симферополе, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Грозном, Санкт-Петербурге, Архангельске, Казани, Екатеринбурге, Владивостоке, Иркутске, Барнауле, Новосибирске, Томске, Кызыле и Абакане, а также в Ульяновске в рамках спецпроекта.

Региональный этап Эстафеты Огня зимней Универсиады-2019 стартовал 22 января 2019 года в Норильске.

Завершится Эстафета в Красноярске 1 марта – накануне XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года.

Дополнительная информация об Эстафете Огня зимней Универсиады-2019 для СМИ:

тел.: +7 929 358 2019, Анна Алексеева, АНО «Дирекция Красноярск-2019»

XXIX Всемирная зимняя универсиада пройдёт со 2 по 12 марта 2019 года в Красноярске. Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 3000 спортсменов, которые разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта.

Фото: АНО «Дирекция Красноярск-2019»

Пресс-служба Минспорта России

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