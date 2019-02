French News: António Félix da Costa termine deuxième pour BMW i Andretti Motorsport à Mexico.

Source: Groupe BMW Mexico. António Félix da Costa (POR) a terminé le turbulent E-Prix de Mexico City (MEX), la quatrième saison du Championnat FIA de Formule E, à la deuxième place, le deuxième podium de la saison après sa victoire inaugurale à Ad Diriyah (KSA) célèbre. Dans une phase finale dramatique, le pilote d’usine BMW a bénéficié de sa gestion énergique de l’énergie et est monté sur le podium dans le dernier tour. Alexander Sims (GBR) a été involontairement impliqué dans un accident ayant entraîné une interruption de la course et s’est finalement classé 14e. Félix da Costa a été le pilote le plus rapide du groupe 1 de qualifications, ce qui lui a permis de se placer en super pole et de commencer la course en cinquième position. Dans cette position, il est resté sur presque toute la course et a économisé assez d’énergie pour attaquer sa BMW iFE.18 avec le numéro de départ 28 en phase finale. Lorsque la plupart des coureurs ont ralenti devant lui, Félix da Costa, qui avait à nouveau bénéficié du fanboost pendant la course, a quand même réussi à avancer et à la deuxième place a marqué 18 points au classement des pilotes. Avec 46 points, il est maintenant à la deuxième place, l’équipe BMW i Andretti Motorsport a terminé troisième au classement par équipes avec 64 points. La victoire au Mexique a été remportée par Lucas di Grassi (BRA).

Sims, qui avait terminé septième en qualifications, a été heurté par un autre véhicule au début de la course. Derrière lui, Nelson Piquet Jr. (BRA) est entré en collision avec Jean-Éric Vergne (FRA), puis a décollé et a glissé de la piste à un rythme incontrôlé. Il rencontra la BMW iFE.18 n ° 27 des Sims à l’arrière, qui tourna et heurta l’extrémité avant de la piste. Alors que les Sims arrivaient aux stands et devaient changer de front, la course était interrompue avec un drapeau rouge pour nettoyer la piste après l’accident. Après une pause d’environ 30 minutes, la voiture de sécurité BMW i8 Coupé au nouveau design a fait redémarrer le peloton.

Réponses au E-Prix de Mexico: Jens Marquardt (Directeur de BMW Motorsport): “Quelle course! António Félix da Costa s’est bien battu et a gardé son calme lors d’un duel avec Sébastien Buemi. Dans la phase finale, notre bonne stratégie en matière d’efficacité énergétique et de course a porté ses fruits. Presque sur les derniers mètres, António s’est assuré le podium. C’est dommage pour Alexander Sims qu’il ait été involontairement impliqué dans un accident au début de la course. Sinon, beaucoup plus serait allé pour lui. Félicitations à António et à toute l’équipe. Aujourd’hui, nous avons encore réussi à transformer le formidable potentiel de la BMW iFE.18 en un résultat optimal. Ça peut continuer comme ça. “

Roger Griffiths (BMW i Andretti Motorsport, Principal) Les photos de toutes les personnes présentes à la cérémonie de remise des prix avec leurs drapeaux BMW ne me sont pas gênées. Félicitations à António, qui a mené une course très intelligente, et aux ingénieurs qui ont parfaitement planifié la gestion de l’énergie. Je suis désolé pour Alex. C’était une victime innocente. “

António Félix da Costa (BMW iFE.18 n ° 28, résultat de qualification: 5ème place, résultat de course: 2ème place, vote FANBOOST: 3ème place, points: 46): Faites tout ce qui est possible pour obtenir autant de points que possible. Le fait que nous ayons réussi avec la deuxième place donne un grand coup de pouce à toute l’équipe. J’ai eu un duel avec Sébastien Buemi relativement tôt dans la course, au cours duquel je l’ai légèrement touché. Après cela, ma direction était mauvaise. Bien sûr, cela me dérangeait un peu, et je gardais ma position simple par la suite et économisais de l’énergie. À l’approche de la course, il est devenu évident que certaines voitures devant moi pourraient être en difficulté. J’ai donc attendu ma chance – puis je l’ai utilisée. Je suis vraiment content du podium. “

Alexander Sims (BMW iFE.18 n ° 27, résultat qualificatif: 7ème place, résultat de la course: 14ème place, vote FANBOOST: 15ème place, points: 18): “Ce n’est évidemment pas le résultat que nous espérions , Mais ce n’était pas entre nos mains aujourd’hui. Après avoir été touché par Nelson Piquet Jr., l’équipe a répondu avec brio et m’a renvoyée sur la piste dès que possible après la réparation. Bien que la voiture n’ait pas fonctionné de manière optimale après cela, j’ai quand même réussi à acquérir une expérience et des données précieuses. C’est le positif de la course d’aujourd’hui. “

Le parc de véhicules BMW i: BMW i fait partie du Championnat ABB FIA de Formule E en tant que “partenaire de véhicule officiel” depuis le début et fournira également le parc de voitures de sécurité dans la saison 5. La voiture de sécurité BMW i8 Coupé modifiée comprend des composants BMW M (consommation de carburant combinée: 1,8 l / 100 km, consommation totale: 14,0 kWh / 100 km, émissions de CO2 combinées: 42 g / km) *. En outre, les BMW i3 (consommation de carburant combinée: 0,0 l / 100 km, consommation de puissance combinée: 14,3 kWh, émissions de CO2 combinées: 0 g / km) * en tant que “Race Director Car” et BMW 530e iPerformance : 2,2-2,1 l / 100 km, consommation combinée: 13,6-13,3 kWh / 100 km, émissions de CO2 combinées: 49-47 g / km) * en tant que “voiture médicale” pour Parc automobile BMW i pour le Championnat ABB FIA Formula E.

