French News: BMW Motorsport News – Numéro 04/2019.

Source: BMW GroupOb au DTM, au championnat FIA World Endurance, au championnat IMSA WeatherTech SportsCar, au championnat ABB FIA Formula E ou dans d’innombrables autres séries de courses: semaine après semaine, les équipes et les pilotes BMW se disputent des points, des victoires et des titres. En dehors du circuit, les membres de la grande famille BMW Motorsport font les gros titres dans le monde entier. Avec “BMW Motorsport News”, nous résumons les événements de manière compacte et informative. Donc, vous restez toujours à jour.

Sports pour les clients BMW: BMW M4 GT4 Trackdays à Portimão.L’autodrome international de Algarve (POR) a été le théâtre des BMW M4 GT4 Trackdays la semaine dernière. Les trois vainqueurs du VLN Danny Brink, Philipp Leisen et Christopher Rink (tous allemands), vainqueurs du VLN, ont eu l’occasion vendredi de donner le coup d’envoi à la GT4. Outre un gain substantiel, les trois pilotes BMW ont reçu l’essai routier dans le cadre de leur victoire au Championnat des pilotes du BMW Sports Trophy 2017/18 en tant que bonus supplémentaire. Samedi, d’autres tests clients étaient au programme. Même le pilote de course et animateur de télévision Tim Schrick (GER) n’a pas manqué de s’asseoir au volant de la BMW M4 GT4 et de faire quelques tours sur le parcours de l’Algarve. En 2018, la BMW M4 GT4 a célébré ses débuts très réussis. À la fin de la saison, le nouveau véhicule du portefeuille BMW Customer Racing comptait 33 victoires de classe et près de 100 podiums. Il a été élu «voiture de course de l’année» aux Professional MotorSport World Expo Awards.

Pour la bonne cause: Marco Wittmann remet son casque gagnant de la course Norisring à son nouveau propriétaire. remis à son nouveau propriétaire. Pour le quatrième week-end de la saison 2018 du DTM au Norisring (GER), le double champion avait conçu un casque spécial et a ainsi remporté la course du dimanche pour la première fois à Nuremberg (GER). En coopération avec BMW et MINI Driving Experience, le casque a ensuite été tiré au sort et a généré un don de plus de 5 000 euros. Tous les fonds ont été reversés à la fondation Kinderhilfe Fürstenfeldbruck, impliquée avec succès depuis 1969 dans l’intégration et la promotion des personnes handicapées. Mardi, Wittmann a remis le casque décrivant non seulement différents thèmes de la course Norisring, mais également les voitures BMW DTM de ses années de championnat 2014 et 2016, à l’heureux gagnant tiré au sort de tous les donateurs. Après le transfert officiel du casque, le nouveau propriétaire du casque a pu se faire une idée des capacités de conduite de Wittmann. Des exercices de conduite active étaient au programme sur les terrains des BMW et de la MINI Driving Academy. “C’était une belle journée. C’était un sentiment agréable de remettre le casque à son nouveau propriétaire et de constater à quel point il était heureux de le recevoir “, a déclaré Wittmann. “Je suis sûr que chez lui, le casque est entre de bonnes mains et occupera une place très spéciale. À lui et bien sûr à tous les nombreux donateurs, je tiens à exprimer encore une fois un grand merci. Je suis vraiment heureux qu’une telle somme ait été réunie pour une bonne cause. En plus du transfert du casque, bien sûr, les exercices de conduite ont été un véritable moment fort, qui a clôturé cette journée réussie. “Le 4 mai, la saison 2019 du DTM commence traditionnellement avec la première course au Hockenheimring (GER). Pour Wittmann, ce sera grave dès la semaine prochaine. Avec ses cinq collègues pilotes DTM, il complète un camp de conditionnement physique à Viareggio (ITA) afin de peaufiner sa condition physique pour la nouvelle saison.

Martin Tomczyk nominé pour le prix allemand du journalisme sportif. Le pilote d’usine BMW, Martin Tomczyk (GER), fait également la une des journaux devant le cockpit. Il a été nominé pour le prix du journaliste sportif allemand pour son travail d’expert en télévision lors de la diffusion DTM de SAT.1 la saison dernière. Ses analyses bien fondées et divertissantes lui ont valu une place dans la sélection finale dans la catégorie “Nouveau venu de l’année”. “Pour moi, bien sûr, c’est un grand honneur d’être proposé pour ce prix”, a déclaré Tomczyk. “Cela m’a surpris honnêtement et me rend fier à la fois.” La présélection des nominés pour le Prix du Journaliste sportif allemand de l’année a pour la première fois constitué un panel d’athlètes et de représentants des médias. Les gagnants seront annoncés le 25 mars 2019 à Hambourg (GER). En plus de Tomczyk, le pilote d’entreprise BMW Timo Scheider (GER) était également un expert de la télévision pour SAT.1.

