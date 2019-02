French News: Cette semaine en plénière

Source: CDU-CSU

18/02/2019

Les séances de cette semaine porteront sur la stratégie numérique du gouvernement fédéral, le vote sur la législation de transition après le Brexit et les discussions sur l’extension des mandats de la Bundeswehr en Afghanistan, au Darfour et au Sud-Soudan. En outre, une application pour le développement ultérieur des services de protection de l’enfance et de la jeunesse sera examinée.

Numérisation de la conception

Jeudi, le premier point de la conférence est consacré à la “Stratégie de mise en œuvre du gouvernement fédéral: façonner la numérisation”. La transformation numérique modifie fondamentalement notre mode de vie, de travail et d’apprentissage – et à un rythme rapide. Afin de façonner plus avant la transformation numérique en Allemagne et de préparer le pays pour l’avenir de la meilleure façon possible, le gouvernement fédéral a élaboré des projets prioritaires de différents ministères. Cinq domaines d’action sont nommés, chacun définissant des objectifs et des projets concrets. Les domaines d’action comprennent: la culture numérique, les infrastructures et les équipements, l’innovation et la transformation numérique, la société dans la transformation numérique et l’État moderne. Le domaine d’action “Sécurité” est une question transversale qui fait partie de tous les domaines d’action et mesures mentionnés. Les mesures spécifiques comprennent, entre autres: DigitalPakt Schule et l’introduction de BAföG-Online. L’état d’avancement de chaque projet peut être consulté en ligne sur www.digital-made-in.de.

Développer des services de protection de l’enfance et de la jeunesse

Par la suite, à 11h20, la motion conjointe de la CDU / CSU et du SPD sur le thème “Développer davantage les services de protection de l’enfance et de la jeunesse – y compris le point de vue des personnes affectées et impliquées” sera discutée. Conformément à l’accord conclu dans l’accord de coalition, cette demande demande au gouvernement fédéral de mettre en place un point de contact indépendant et temporaire où les parents, les enfants, les adolescents, les jeunes adultes, les parents d’accueil et les acteurs professionnels peuvent raconter en toute confiance leurs expériences du système d’aide et des procédures du tribunal de la famille. ont fait. Ces rapports devraient être systématiquement analysés et évalués par des scientifiques. En outre, le gouvernement fédéral est appelé à promouvoir l’assurance de la qualité et le développement de la qualité dans les procédures de protection de l’enfance et à développer la recherche dans ce domaine.

Conseils sur l’extension des mandats de la Bundeswehr

Dans l’après-midi, la plénière discutera de l’extension d’un total de trois mandats de la Bundeswehr. À compter de 13 h 50, les forces armées allemandes continueront de participer au déploiement dirigé par l’OTAN Resolute Support pour la formation, les conseils et le soutien des forces de défense et de sécurité nationales afghanes en Afghanistan. Un Afghanistan suffisamment stable, qui ne représente aucune menace pour l’Allemagne, ses alliés et la région, reste un intérêt allemand important, parallèlement à l’établissement d’un État légitime et stable ainsi qu’à un développement économique et social durable. L’Allemagne est responsable et attachée aux partenaires internationaux et à la solidarité entre les alliés de l’OTAN. L’Allemagne est actuellement le deuxième plus gros contributeur de troupes à Resolute Support and Framework Nation pour le nord du pays. La durée du mandat actuel est limitée à 12 mois jusqu’au 31 mars 2020 et le nombre maximum d’effectifs reste inchangé à 1 300 soldats.

La participation des troupes allemandes au déploiement hybride de l’Union africaine et des Nations Unies au Darfour (MINUAD) doit également être poursuivie. Les tâches spéciales des forces armées allemandes au Darfour comprennent, entre autres: la protection des civils, la surveillance des droits de l’homme, les rapports et la communication d’informations, la violence sexuelle et sexiste et les droits graves des enfants, facilitant la fourniture de l’aide humanitaire et la sécurité du personnel humanitaire et facilitant les efforts de médiation dans les conflits. La prolongation du mandat devrait également avoir lieu jusqu’au 31 mars 2020. La limite personnelle pour ce mandat est fixée à 50 soldats.

Enfin, le Bundestag allemand recommande la poursuite de la participation des forces armées allemandes armées à la Mission des Nations Unies en République du Soudan du Sud (MINUSS). Ce mandat couvre la protection des civils, la création de conditions favorables à la fourniture de l’aide humanitaire, le suivi et l’enquête en matière de droits de l’homme, ainsi que le soutien à la mise en œuvre de l’accord de paix et du processus de paix. La contribution militaire allemande à la MINUSS, qui sera limitée à 50 soldats au total, continuera à consister à engager des personnes au sein du personnel de la mission ainsi que des officiers de conseil, de liaison et d’observation. Encore une fois, il s’agit d’une prorogation de mandat d’une autre année jusqu’au 31 mars 2019.

Vote sur les dispositions transitoires du Brexit

Les deuxième et troisième lectures seront utilisées pour voter sur les dispositions transitoires relatives au Brexit dans les domaines de l’emploi, de l’éducation, de la santé, des affaires sociales et de la citoyenneté, ainsi que pour la loi d’accompagnement du Brexit à partir de 15h20 sur les projets soumis par le gouvernement fédéral. L’objectif de la loi est de fournir une sécurité juridique aux Allemands britanniques et britanniques en cas de Brexit non réglementé. Les dispositions transitoires concernent notamment Maladie et soins de longue durée, maternité et paternité, mais également prestations de famille et de retraite, prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles. La loi fiscale relative au Brexit vise à limiter les conséquences négatives du Brexit pour les contribuables et à créer une clarté juridique. Outre les réglementations fiscales, des règles transitoires sont également prévues pour les banques et les compagnies d’assurance.

MIL OSI