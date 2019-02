French News: Le départ au centre de la course de ski de masse russe «La piste de ski de Russie» a eu lieu à Novossibirsk

Source: Ministère des sports de Russie

Le 17 février, le départ central de la course de ski de masse russe «La piste de ski de Russie» a eu lieu à Novossibirsk. Dans la plupart des régions de Russie, il s’agit du plus grand événement de sports d’hiver en termes de nombre de participants et de couverture géographique le 9 février. Toutefois, en raison des conditions climatiques de plusieurs entités constitutives de la Fédération de Russie, y compris la région de Novossibirsk, les compétitions ont été reportées à une date ultérieure.

Le lancement central du «Ski de Russie» a été pris pour la première fois par la région de Novossibirsk Selon des données préliminaires, plus de 10 000 personnes ont participé à la course de ski. Des compétitions ont également eu lieu dans 25 districts de la région.

Les amateurs de ski ont été accueillis par le gouverneur de la région de Novossibirsk, Andrei Travnikov, qui a également pris part aux compétitions. «Ce sont des vacances merveilleuses qui réunissent des athlètes professionnels, des amateurs, des personnes de différents âges, des familles, des collectifs de travailleurs – tous les amateurs de ski de compétition. Je vous souhaite bonne humeur, bonne glisse et résultats », a-t-il déclaré.

Les champions olympiques de ski Zinaida Amosova et Natalya Baranova, la championne olympique de gymnastique artistique Yevgeny Podgorny, lauréate des Jeux olympiques d’hiver de biathlon, Sergey Tarasov, Svetlana Pecherskaya et Olga Vilukhina, ont également pris le départ du «Ski Russie» à Novosibirsk.

La course de ski de masse pan-russe «Ski de Russie» a lieu chaque année depuis 1982. La compétition est organisée par le ministère des Sports de la Fédération de Russie et la Fédération de course de ski russe avec le soutien des autorités exécutives de la Fédération de Russie dans les domaines de la culture physique et des sports.

Photo: Ministère de la culture physique et des sports de la région de Novossibirsk / sport.nso.ru

Service de presse du ministère des Sports de Russie

MIL OSI