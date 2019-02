French News: Les premiers Jeux d’hiver d’enfants d’Asie se sont terminés à Yuzhno-Sakhalinsk

Source: Ministère des sports de Russie

À Ioujno-Sakhalinsk, se sont achevés les premiers Jeux internationaux du sport d’hiver «Les enfants d’Asie». Plus de 1200 athlètes de 20 pays âgés de moins de 16 ans ont participé à la compétition. La Fédération de Russie était représentée aux compétitions par deux équipes de la région de Sakhaline, ainsi que par des équipes des districts fédéraux d’Extrême-Orient, de Sibérie et de l’Oural, des républiques de Sakha (Yakoutie) et du Bachkirie, du territoire de Primorsky et de Moscou.

Lors de la dernière journée de compétition des Jeux, des prix ont été attribués aux compétitions de ski alpin, de biathlon et de hockey.

Les participants à la course de relais du biathlon étaient des équipes composées de deux athlètes de différentes équipes. La distance était de 6 km pour les garçons et de 4,5 km pour les filles.

Matvey Belousov (district fédéral de l’Oural) et Vadim Kurales (République du Kazakhstan) ont remporté le tournoi chez les jeunes hommes. “Silver” de Danila Anoshkina (République du Kazakhstan) et Sergey Volovik (district fédéral de l’Oural). Les prix de bronze ont été remportés par Denis Polyannik (Sakhalin Region-1) et Evgeny Kuzmenykh (District fédéral sibérien).

Anastasia Ilyenkova (district fédéral de l’Oural) et Arina Soldatova (district fédéral de l’Extrême-Orient) ont remporté le biathlon de l’amitié entre filles. Les médaillées d’argent ont été Karolina Tsareva (Sakhalin Oblast-1) et Anastasia Grishina (District fédéral sibérien). «Bronze» a été remporté par Sofia Tuzinsky (Sakhalin Region-1) et Roxana Habytin (République de Sakha (Yakoutie)

Les skieurs ont joué un ensemble de récompenses dans des compétitions mixtes. Le vainqueur était l’équipe de Moscou, présentée par Anastasia Trofimova, Egor Melbard, Angelina Zhbanova et Oleg Furaev. La médaille d’argent a été remportée par les skieurs du district fédéral extrême-oriental: Veronika Kovaleva, Alexander Tikhomirov, Lydia Pashkova et Mark Shcherbakov. “Bronze” dans l’équipe nationale de la région Sakhalin-1, qui a été faite pour Lina Litvinova, Artem He, Sophia Kovalenko et Gleb Fedorov.

Dans le tournoi de hockey, le trophée principal de la compétition a été remporté par l’équipe du district fédéral de l’Oural. Les médailles d’argent sont allées aux joueurs de hockey du district fédéral sibérien. Médailles de bronze remportées par des athlètes de la République du Kazakhstan.

Selon les résultats de la compétition, l’équipe du district fédéral de l’Oural a remporté la première place de la compétition par équipe, remportant 10 médailles d’or, cinq médailles d’argent et neuf médailles de bronze. La seconde est l’équipe de Moscou, avec neuf médailles d’or, cinq d’argent et sept de bronze. La troisième est l’équipe de Sakhalin Region-1, dont les athlètes ont remporté huit médailles d’or, ainsi que neuf médailles d’argent et de bronze.

Les équipes de la République de Corée (8-9-6), du District fédéral sibérien (8-8-9), de la République du Kazakhstan (7-7-6), du District fédéral extrême-oriental (3-3-4), du Japon (1- 3-0), la République du Tatarstan (1-0-0), la République de Sakha (Yakoutie) (0-3-3) et la République de Bachkirie (0-1-1).

Le ministère des Sports de la Fédération de Russie félicite les athlètes russes et leurs entraîneurs pour les récompenses remportées lors des premiers Jeux d’hiver des enfants d’Asie et leur souhaite de nouvelles réalisations sportives et de brillantes victoires!

Photo: www.sakhalin2019.org

Service de presse du ministère des Sports de Russie

