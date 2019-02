French News: L’incendie de l’Universiade d’hiver 2019 s’est rendu à Minoussinsk, dans le territoire de Krasnoïarsk

La XXIXe Universiade mondiale d’hiver se tiendra du 2 au 12 mars 2019 à Krasnoïarsk. On s’attend à ce que plus de 3000 athlètes participent à la compétition, qui concourra pour 76 séries de prix dans 11 sports.

La course de relais se terminera à Krasnoïarsk le 1er mars, à la veille de la XXIXe Universiade mondiale d’hiver 2019.

Lors de la phase fédérale des Jeux du Relais de feu, les étudiants ont visité Moscou, Kaliningrad, Simferopol, Rostov-sur-le-Don, Stavropol, Grozny, Saint-Pétersbourg, Arkhangelsk, Kazan, Iekaterinbourg, Vladivostok, Irkoutsk, Barnaoul, Novossibirsk, Tomsk, Kyzyl et Abakan, également à Oulianovsk dans le cadre d’un projet spécial.

Le projet à grande échelle a débuté le 20 septembre à Turin, en Italie, où une cérémonie solennelle a été organisée pour allumer l’Universiade du feu de l’hiver-2019. Dans le cadre de la scène internationale, les porteurs de flambeau ont parcouru les rues d’Almaty (Kazakhstan), capitale de la XXVIIIe Universiade mondiale d’hiver 2017 et de Harbin (Chine), capitale de la XXIVe Universiade mondiale d’hiver 2009.

«Tous les habitants de la région attendent avec impatience le début des Universiades d’hiver 2019 à Krasnoyarsk. Ensemble, nous avons investi beaucoup de force et de compétences dans la préparation de cette grande fête internationale. Il ne reste que deux semaines avant le début des Jeux pour étudiants et nous attendons tout le monde sur le terrain de sport de Krasnoyarsk », a déclaré Sergey Kozupitsa.

11 relayeurs, dont Sergey Kozupitsa, ministre de la Construction du territoire de Krasnoyarsk, Natusa Frolova, chef suppléante de l’administration de Minusinsk, Elena Cherepanova, lauréate du Championnat européen d’acrobatie sportive, de la Coupe du monde de juda, de la Coupe du monde de juda, ainsi que de l’Ekaterina Sheremetova, membre de l’équipe universitaire 2009, le programme “Courez après moi, Minusinsk” Lyubov Kostenko, multiple champion du monde de ski alpin chez les vétérans Nadezhda Dumanskaya et autres.