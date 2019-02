French News: L’OTAN fait partie du problème et non de la solution

Source: Die Linke “Lors de la Conférence de Munich sur la sécurité qui s’est terminée aujourd’hui, il est devenu évident que l’OTAN, avec sa politique de modernisation et de lutte contre la Russie, aggrave les crises et ne contribue pas à des solutions politiques. Il reste d’autres questions en suspens, car des réponses ont été apportées. Les menaces agressives des États-Unis contre le Venezuela et l’Iran augmentent le danger de nouveaux conflits militaires en Amérique latine et au Moyen-Orient. La résiliation de traités bilatéraux tels que les contrats ABM et INF pourrait conduire à une nouvelle course aux armements nucléaires en Europe “, a déclaré Heike Hänsel, vice-président du groupe DIE LINKE. Hänsel a ajouté: “Le gouvernement fédéral doit rejeter toute menace de guerre et la politique dévastatrice de changement de régime, ce qui devrait être les leçons de la politique antérieure de l’OTAN sous domination américaine. Au lieu de nouvelles aventures de guerre, l’Europe doit élaborer sa propre politique étrangère pacifique, qui repose sur le désarmement et le relâchement, tout le reste étant dangereux pour le feu. Cela inclut une politique d’exportation restrictive des armes au lieu de nouvelles exportations facilitées d’armes dans le cadre de projets européens communs, comme l’a annoncé la chancelière Merkel à Munich. Le gouvernement fédéral devrait, comme la France, se déclarer disposé à ramener des combattants allemands arrêtés en Syrie et en Irak afin de les traduire en justice en Allemagne et d’identifier les cerveaux internationaux et les bailleurs de fonds “.

MIL OSI