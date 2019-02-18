Алексей Миллер и Александр Дрозденко обсудили вопросы сотрудничества «Газпрома» и Ленинградской области

Source: Gazprom in Russian

Релиз

18 февраля 2019, 20:50

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Стороны подчеркнули долгосрочный и взаимовыгодный характер взаимодействия. На территории региона «Газпром» реализует ряд стратегически важных проектов. В частности, речь идет о строительстве мощностей Северного газотранспортного коридора на участке от Грязовца до будущей компрессорной станции (КС) «Славянская», сооружении Комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе КС «Портовая».

Большое внимание компания уделяет повышению надежности газоснабжения Ленинградской области и созданию возможностей для подключения новых потребителей. Завершаются работы по реконструкции участков магистральных газопроводов «Кохтла-Ярве — Ленинград», «Белоусово — Ленинград», «Серпухов — Ленинград». Ведется строительство газопровода-отвода к г. Приозерску.

Отдельное внимание на встрече было уделено газификации региона. В 2003–2018 годах «Газпром» построил 43 газопровода общей протяженностью более 500 км. Пять из них введены в эксплуатацию в 2018 году. Обеспечены условия для газификации правобережной части г. Волхова; д. Гарболово, д. Куйвози и д. Ненимяки Всеволожского района; п. Дзержинское Лужского района; п. Запорожское, д. Кривко, д. Пятиречье и п. Снегиревка Приозерского района. Сетевой газ также подведен к котельной учебного центра Академии тыла и транспорта вблизи г. Красное Село. Уровень газификации области к 1 января 2019 года увеличен до 68,2% (в 2003 году — 49,9%).

На 2019 год запланировано начало строительства газопроводов к п. Селиваново Волховского района, д. Доможирово, п. Оять, д. Пономарево, д. Яровщина Лодейнопольского района, а также к г. Высоцку. На стадии проектирования находятся еще 35 объектов газификации.

Продолжается совместная работа по расширению рынка газомоторного топлива в Ленинградской области. На сегодняшний день в регионе действуют две автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) «Газпрома» — в г. Гатчине и г. Кингисеппе, а также два модуля для заправки компримированным природным газом на АЗС — в г. Тихвине и г. Тосно. Завершено сооружение второй станции в г. Кингисеппе, идет подготовка к вводу в эксплуатацию. Одновременно «Газпром» приступает к строительно-монтажным работам еще по двум АГНКС — в г. Всеволожске и п. Горелово.

В свою очередь Правительство области реализует меры поддержки владельцев газомоторного автотранспорта. С 1 января 2019 года базовая ставка транспортного налога для них снижена на 50%.

В ходе встречи отмечен значительный вклад компании в развитие социальной инфраструктуры. В рамках программы «Газпром — детям» в Ленинградской области построено семь физкультурно-оздоровительных комплексов — в городах Бокситогорск, Волхов, Выборг, Кировск, Луга, Пикалево, поселке Вырица Гатчинского района, — и 79 спортивных площадок. Продолжается сооружение еще пяти комплексов — в г. Тихвине (с бассейном), в Первомайском сельском поселении (с катком), в сельском поселении Низино (с бассейном), в г. Светогорске (с катком), г. Ивангороде (с катком).

На встрече были рассмотрены вопросы взаимодействия в 2019–2021 гг., достигнута договоренность зафиксировать планы компании и региона в трехлетнем Договоре о сотрудничестве и подписать его в феврале текущего года.

Справка

Между «Газпромом» и Правительством Ленинградской области подписаны соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, Меморандум о сотрудничестве в реализации инвестиционного проекта строительства на территории области завода по производству СПГ, а также программа развития газоснабжения и газификации региона до 2021 года.

«Газпром» осуществляет теплоснабжение жителей девяти муниципальных районов. Компания ведет реконструкцию систем теплоснабжения в г. Тихвине, п. Березовик, п. Красава, п. Сарка и п. Царицыно Озеро Тихвинского района.

Управление информации ПАО «Газпром»

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