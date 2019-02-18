Алексей Миллер и Губернатор Томской области Сергей Жвачкин рассмотрели ход газификации региона

Source: Gazprom in Russian

Релиз

18 февраля 2019, 20:55

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Губернатора Томской области Сергея Жвачкина.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества. В частности, речь шла о газификации региона. На эти цели в 2019 году «Газпром» выделяет 1,08 млрд руб. (в 2018 году — 0,9 млрд руб.). Ведется строительство газопровода-отвода и газораспределительной станции (ГРС) в г. Асино, газопровода-отвода и ГРС с. Победа в Шегарском районе, а также шести межпоселковых газопроводов к следующим населенным пунктам:

— с. Больше-Дорохово, д. Победа и д. Феоктистовка Асиновского района;

— с. Берлинка, с. Зырянское, пос. Причулымский, с. Семеновка и с. Цыганово Зырянского района;

— с. Первомайское Первомайского района;

— с. Итатка Томского района.

Завершено проектирование еще одного межпоселкового газопровода — к с. Ново-Кусково и д. Старо-Кусково Асиновского района.

Кроме того, «Газпром» продолжает реализацию проекта по автономной газификации ряда удаленных от магистральных газопроводов населенных пунктов Томской области — п. Бакчар, п. Вороновка, с. Кожевниково, с. Подгорное и с. Тегульдет. Компания планирует построить комплекс по сжижению газа на газопроводе-отводе к ГРС «Каргала», а также системы приема, хранения и регазификации.

Алексей Миллер и Сергей Жвачкин также обсудили возможность участия «Газпрома» в социально значимых проектах в регионе.

Справка

Между «Газпромом» и Администрацией Томской области действуют соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, а также Меморандум о взаимодействии в сфере организации и обеспечения функционирования регионального образовательно-отраслевого центра.

В 2017 году сторонами актуализирована Дорожная карта по расширению использования научно-технического и промышленного потенциала региона в интересах компании, срок действия документа продлен до 2021 года.

В 2005–2018 годах «Газпром» инвестировал в газификацию Томской области 5,55 млрд руб., построено пять межпоселковых газопроводов. В результате уровень газификации региона вырос с 6,3% до 13,2% (по состоянию на 1 января 2019 года). В настоящее время работа по газификации Томской области ведется в соответствии с утвержденной сторонами программой развития газоснабжения и газификации на период до 2021 года.

На территории Томской области действуют пять автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

В рамках программы «Газпром — детям» в Томской области построены закрытый легкоатлетический манеж и спортивный центр с искусственным льдом (г. Томск), многофункциональные спортивные площадки.

Управление информации ПАО «Газпром»

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