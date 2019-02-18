А. Клишас: Увеличение размера санкций за повторное совершение правонарушений по законопроектам о фейках обоснованно

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал поправки, предложенные депутатами Государственной Думы ко второму чтению документа.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края прокомментировал поправки депутатов Государственной Думы ко второму чтению, увеличивающие санкции, предусмотренные законопроектами о фейках и об информации, содержащей в неприличной форме явное неуважение к общественным и государственным институтам.Сенатор является одним из авторов законопроектов.

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По мнению Андрея Клишаса, увеличенный размер санкций за повторное совершение правонарушений представляется обоснованным.

Предлагаемые законопроектами меры административной ответственности должны способствовать предупреждению совершения противоправных действий

«Мы благодарны депутатам Государственной Думы за предложения по поправкам к законопроектам. Предлагаемые законопроектами меры административной ответственности должны способствовать предупреждению совершения противоправных действий. Действующие положения Кодекса предусматривают увеличенный размер административных штрафов за повторное совершение правонарушений. Так, сопоставимые меры административной ответственности предусмотрены за неисполнение владельцем аудиовизуального сервиса требований Роскомнадзора об устранении нарушений законодательства, неисполнение владельцем новостного агрегатора предписаний Роскомнадзора о прекращении распространения новостной информации, за распространение информации, содержащей публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, материалов, призывающих к осуществлению экстремистской деятельности и ряд других. Увеличение размера санкций можно рассматривать в качестве превентивной меры», — пояснил Андрей Клишас.

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