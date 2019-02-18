Более сорока социальных проектов реализовала компания «Газпром добыча Иркутск» в 2018 году

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

18 февраля 2019, 18:40

Более сорока благотворительных и спонсорских проектов реализовали работники компании «Газпром добыча Иркутск» в 2018 году.

Предприятие уделяет большое внимание поддержке проектов в Жигаловском и Казачинско-Ленском районах, на территории которых расположены производственные объекты компании.

В 2018 году на средства «Газпром добыча Иркутск» продолжено оснащение оборудованием учреждений культуры и спорта, военно-патриотических организаций и издан третий том «Энциклопедии земли Жигаловской». Иркутские газовики оказали помощь в проведении фестиваля детского искусства «Первоцвет», «Жигаловской лыжни», Дня Жигаловского района, Дня знаний, детского хоккейного турнира, мероприятий ко Дню Победы и т. д.

В минувшем году компания поддержала международные музыкальные фестивали «Дыхание Байкала», «Звезды на Байкале», «Рождественские концерты Дениса Мацуева и его друзей», кинофестиваль «Человек и природа» имени Валентина Распутина.

Накануне Нового года газодобывающее предприятие реализовало масштабную серию мероприятий. Подарки от газовиков получили дети из малообеспеченных семей и дети-инвалиды, воспитанники подшефного Иркутского дома-интерната № 1, для которых участники Совета молодых ученых и специалистов компании провели акцию «Подари Новый год детям», а также отличники и спортсмены, победители творческих конкурсов из Иркутска, Жигаловского и Казачинско-Ленского районов.

Справка

ООО «Газпром добыча Иркутск» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Компания является эксплуатирующей организацией объектов добычи и подготовки газа и газового конденсата, а также заказчиком по проектированию и строительству объектов обустройства газоконденсатных месторождений в Иркутской области, лицензии на которые принадлежат ПАО «Газпром».

Ковыктинское газоконденсатное месторождение, оператором по разработке которого в 2011 году назначено ООО «Газпром добыча Иркутск», является ресурсной базой для реализации проекта «Сила Сибири» наряду с Чаяндинским ГКМ в Республике Саха (Якутия).

Производственные подразделения компании расположены в Жигаловском и Казачинско-Ленском районах Иркутской области.

В компании действует система экологического менеджмента ISO 14001:2004. Коллектив насчитывает более 300 человек. Головной офис находится в Иркутске.

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