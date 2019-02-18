Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступила на заседании Президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Лилия Гумерова выступила на заседании Президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании.

Лилия Гумерова отметила, что вопросы обеспечения безопасного отдыха и оздоровления детей в работе Совета Федерации и Комитета СФ по науке, образованию и культуре носят приоритетный характер. «В 2016 году после трагических событий в Карелии члены Совета Федерации были инициаторами внесения изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей. Благодаря этому закону сегодня вся страна работает по единым правилам, которые затрагивают вопросы обеспечения безопасности детей на воде, пожарной безопасности, охраны оздоровительного учреждения. После принятия этих документов столь вопиющих чрезвычайных происшествий не было. Тем не менее, вопрос сохраняет актуальность и мы должны исключить даже малейшую вероятность трагических случаев. Наша задача как палаты регионов – сделать все, что в наших силах, для обеспечения безопасного отдыха детей во всех субъектах Российской Федерации», — сказала сенатор.

По ее словам, начиная с 2017 года, вопросы проведения летней оздоровительной кампании рассматривались на заседаниях Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. По итогам всех обсуждений готовились рекомендации в адрес Министерства просвещения РФ, заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, а также органов власти субъектов РФ.

Заседание Президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании

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Николай Федоров

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Заседание Президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании

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Ирина Яровая

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Николай Федоров и Ирина Яровая

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Ирина Гехт

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Заседание Президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании

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Лилия Гумерова

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Николай Федоров и Ирина Яровая

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Заседание Президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании

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Николай Федоров и Ирина Яровая

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Лилия Гумерова отметила, что важно проработать изменения в закон о закупках в части организации конкурсных процедур по приобретению путевок в организации отдыха и оздоровления детей в целях обеспечения приоритета нестоимостных критериев, влияющих на безопасность детей.

Необходима дополнительная проработка мер поддержки организаций отдыха и оздоровления детей и развития их инфраструктуры

Сенатор считает необходимым дополнительную проработку мер поддержки организаций отдыха и оздоровления детей и развития их инфраструктуры. «Во многих регионах картина практически одинакова — закупочная стоимость путевки по государственным контрактам ниже ее себестоимости. В итоге средства от коммерческих продаж лагеря вынуждены тратить на компенсацию недостающих средств, на развитие лагеря практически ничего не остается. Также блокируют возможность развития детских лагерей тарифы на коммунальные платежи и налоги, которые применяются к ним как к производственным или коммерческим предприятиям», — отметила парламентарий.

Лилия Гумерова также предложила рассмотреть возможность введения категорийности организаций отдыха и оздоровления детей. «Должны быть установлены такие правила, чтобы даже минимальная категория обеспечивала достаточные условия для комфортного безопасного отдыха — обеспечение безопасности, качественное и здоровое питание, комфортные бытовые условия и базовый стандарт образовательных услуг. Дополнительные услуги, такие как бассейн, повышенная комфортность проживания и другие дополнительные программы, давали бы возможность повысить категорию лагеря. И пусть родитель выбирает организацию с нужными ему характеристиками в зависимости от своих возможностей. Некоторые регионы в опережающем порядке уже реализуют такую схему», — подчеркнула сенатор.

Лилия Гумерова предложила подумать о тиражировании успешного опыта, имеющегося в отдельных российских регионах. Одним из таковых является субсидирование детского отдыха путем предоставления сертификатов на приобретение путевок. «На сегодняшний день регионы, реализующие такие программы, сами устанавливают размер субсидий и перечень лагерей, на оплату которых может быть использован сертификат. Представляется целесообразным распространение такого опыта на всю Россию, при этом вполне возможно ввести унифицированные сертификаты федерального уровня», — сказала парламентарий.

Лилия Гумерова предложила вернуться к практике софинансирования из федерального бюджета мероприятий по проведению летней оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. «Прекращение с 2015 года такой финансовой поддержки из средств федерального бюджета приводит к затруднениям при реализации субъектами Российской Федерации соответствующих полномочий», — подчеркнула сенатор.

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