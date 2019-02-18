В Кемеровской области погашена задолженность по заработной плате в размере более 32 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Кемеровского района Кемеровской области провела проверку в сфере соблюдения прав граждан на оплату труда, в ходе которой выявлены нарушения трудового законодательства в ООО «Ровер».

Установлено, что свыше 400 работникам предприятия заработная плата за период с ноября 2018 по январь 2019 года в полном объеме не выплачена. Задолженность составила более 39 млн рублей.

В связи с этим прокуратура внесла исполнительному директору ООО «Ровер» представление.

Кроме того, прокурор Кемеровского района возбудил в отношении исполнительного директора дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушения трудового законодательства лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение).

В настоящее время заработная плата работникам ООО «Ровер» выплачена в размере 32 млн. 691 тыс. рублей.

Выплата оставшейся части находится на контроле прокуратуры.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI