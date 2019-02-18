СПбГУ продолжает развивать сотрудничество с Казахстаном

Source: Saint Petersburg State University in Russian

В столице Казахстана проходят «Дни российского образования и науки», и первым событием стала профориентационная встреча молодежи Казахстана с первым заместителем первого проректора по учебной и методической работе СПбГУ А. В. Бабичем. Молодым людям и их родителям были представлены образовательные программы Университета, обозначены преимущества обучения в СПбГУ, а также рассказано о карьерных перспективах выпускников. Участники встречи проявили высокий интерес к возможности получения высшего образования в СПбГУ.

Александр Вячеславович сообщил, что в связи с тем, что 2019 год объявлен ООН Годом периодической таблицы химических элементов, и в СПбГУ состоится ряд мероприятий, связанных с этой темой (международная Менделеевская олимпиада школьников по химии, II Всероссийский химический диктант, XXI Менделеевский съезд, сателлитная международная конференция для молодых ученых «Менделеев-2019»), он надеется, что среди участников этих мероприятий будут и казахстанские молодые специалисты, студенты и школьники.

Кроме того, в ходе данного визита были проведены переговоры с руководством Центра международных программ «Болашак» по вопросам проведения Олимпиады школьников СПбГУ не только в Астане, но и в Алма-Ате. Достигнута договоренность о совместном проведении на площадках центра профориентационных мероприятий для школьников и студентов, а также о возможности дальнейшего участия СПбГУ в выставках международного образования, проводимых центром.

На площадке Российского центра науки и культуры в Астане состоялся заключительный этап Олимпиады школьников СПбГУ, которая проводится с 1937 года.

В рамках встречи руководителя РЦНК в Астане К. П. Воробьева с первым заместителем первого проректора по учебной и методической работе СПГУ А. В. Бабичем и и. о. директора Центра языкового тестирования СПбГУ Д. В. Птюшкиным были достигнуты предварительные договоренности о проведении государственного тестирования по русскому языку как иностранному (ТРКИ), проведении диагностического тестирования по русскому языку как иностранному в рамках проекта «Тотальный диктант», организации онлайн-обучения русскому языку для казахстанских школьников по аналогии с проектом «Онлайн-школа» в Латвии, а также организации очных курсов русского языка, по окончании которых слушатели получают возможность пройти ТРКИ и получить сертификат международного образца, который необходим для поступления в российские вузы.

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