«Nous remercions les députés de la Douma d’Etat pour leurs propositions d’amendements aux projets de loi. Les mesures de responsabilité administrative proposées par les projets de loi devraient contribuer à empêcher la commission d’actes illicites. Les dispositions actuelles du code prévoient une augmentation du montant des amendes administratives pour la récidive. Ainsi, des mesures administratives comparables sont prévues pour le non-respect par le propriétaire du service audiovisuel des exigences imposées par Roskomnadzor pour éliminer les violations de la loi, le non-respect par le propriétaire de l’aggrégateur de nouvelles des instructions de Roskomnadzor pour cesser de diffuser des informations, pour diffuser des informations contenant des appels publics à des activités terroristes, des documents pour des activités extrémistes et un certain nombre d’autres. Augmenter le montant des sanctions peut être considéré à titre préventif », a expliqué Andrei Klishas.

Andrei Klishas Klishas, ​​président du Comité du Conseil de la fédération pour la législation constitutionnelle et la construction de l’État, Andrei Alexandrovich, représentant de l’organe exécutif du territoire de Krasnoyarsk, a commenté les amendements à la Douma d’État pour la deuxième lecture, renforçant les sanctions prévues par les projets de loi sur les faux et les informations contenant un manque de respect évident du public institutions de l’État. Le sénateur est l’un des auteurs du ceux qui sont pour.