French News: Alexey Miller et Alexander Drozdenko ont discuté de la coopération entre Gazprom et la région de Léningrad

Source: Gazprom en russe

Parution le 18 février 2019 20:50

Une réunion de travail a eu lieu aujourd’hui à Saint-Pétersbourg avec Alexey Miller, président du conseil d’administration de la PJSC Gazprom, et Alexander Drozdenko, gouverneur de la région de Léningrad, qui ont souligné la nature mutuellement bénéfique et à long terme de l’interaction. Gazprom met en œuvre un certain nombre de projets d’importance stratégique dans la région. Nous parlons en particulier de la construction des capacités du corridor de gazoduc Northern Gas sur la section reliant Gryazovets à la future station de compression de Slavyanskaya (CS), de la construction du complexe de production, de stockage et d’envoi de gaz naturel liquéfié dans la section CS de Portovaya. l’approvisionnement en gaz de la région de Léningrad et la création d’opportunités pour connecter de nouveaux consommateurs. Les travaux de reconstruction des tronçons de gazoducs Kohtla-Yarve-Leningrad, Belousovo-Léningrad, Serpoukhov-Léningrad sont en cours d’achèvement. Un gaz latéral à Priozersk est en construction.

Lors de la réunion, une attention particulière a été accordée à la gazéification de la région. En 2003-2018, Gazprom a construit 43 gazoducs d’une longueur totale de plus de 500 km. Cinq d’entre eux ont été mis en service en 2018. Conditions prévues pour la gazéification de la partie de la rive droite de la ville de Volkhov; le village de Garbolovo, le village de Kuyvozi et le village de Nenimaki du district de Vsevolozhsk; Dzerzhinskoe, district de Luga; Village de Zaporozhskoe, village de Krivko, village de Pyatirechye et village de Snegirevka, district de Priozersk. Le réseau de gaz est également connecté à la chaufferie du centre de formation de l’Académie de logistique et de transport situé près de la ville de Krasnoe Selo. Le niveau de gazéification de la région a été porté à 68,2% le 1er janvier 2019 (49,9% en 2003). La construction de gazoducs reliant le village de Selivanovo au district de Volkhovsky au village de Domozhirovo au village d’Oyat au village de Ponomarevo est prévue pour 2019. , district de Yarovschina Lodeynopolsky, ainsi que la ville de Vysotsk. Trente-cinq autres installations de gazéification sont en cours de conception et les travaux conjoints se poursuivent pour développer le marché des carburants pour moteurs à gaz dans la région de Léningrad. À ce jour, il existe deux stations d’essence (AGNKS) appartenant à Gazprom dans la région – à Gatchina et Kingisepp, ainsi que deux modules de ravitaillement en gaz naturel comprimé dans des stations-service – à Tikhvin et Tosno. La construction de la deuxième station à Kingisepp a été achevée et des préparatifs sont en cours pour la mise en service. Dans le même temps, Gazprom entame les travaux de construction et d’installation de deux autres stations-service GNV dans la ville de Vsevolozhsk et dans le village de Gorelovo, tandis que le gouvernement régional met en place des mesures pour aider les propriétaires de véhicules à essence. Le taux de base de la taxe de transport pour eux a été réduit de 50% à compter du 1er janvier 2019. Lors de la réunion, la société a apporté une contribution significative au développement des infrastructures sociales. Dans le cadre du programme Gazprom to Children de la région de Léningrad, sept centres de conditionnement physique ont été construits dans les villes de Boksitogorsk, Volkhov, Vyborg, Kirovsk, Luga, Pikalevo, le village de Vyritsa, le district de Gatchina et 79 terrains de sport. La construction de cinq autres complexes se poursuit – dans la ville de Tikhvine (avec piscine), dans le village rural de Pervomaïsk (avec patinoire), dans le village rural de Nizino (avec piscine), à ​​Svetogorsk (avec patinoire), à ​​Ivangorod (avec patinoire). La réunion a discuté de questions de coopération de 2019 à 2021, il a été convenu de fixer les plans de la société et de la région dans l’accord de coopération de trois ans et de le signer en février de cette année.

ContexteMezhdu “Gazprom” et le gouvernement de la région de Léningrad ont signé des accords de coopération et d’extension de l’utilisation du gaz naturel comme carburant, un mémorandum de coopération relatif au projet d’investissement pour la construction d’une usine de GNL dans la région ainsi qu’un programme de développement de l’approvisionnement en gaz et de la gazéification de la région jusqu’en 2021 Gazprom fournit de la chaleur aux habitants de neuf districts municipaux. La société procède à la reconstruction des systèmes d’alimentation en chaleur de la ville de Tikhvine, de la colonie de Berezovik, de la colonie de Krasava, de la colonie de Sarka et de la colonie du lac Tsaritsyno, dans le district de Tikhvine.

Gestion de l’information de PJSC Gazprom

Dernières nouvelles connexes

MIL OSI