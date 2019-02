French News: Alexey Miller et le gouverneur de la région de Tomsk, Sergey Zhvachkin, ont passé en revue les progrès de la gazéification dans la région.

Source: Gazprom en russe

Parution le 18 février 2019 20:55

Une réunion de travail a eu lieu aujourd’hui à Saint-Pétersbourg entre Alexey Miller, président du comité de gestion de Gazprom, et Sergey Zhvachkin, gouverneur de la région de Tomsk.

Les parties ont discuté des perspectives de coopération. En particulier, il s’agissait de la gazéification de la région. En 2019, Gazprom a alloué 1,08 milliard de roubles à ces fins. (en 2018 – 0,9 milliard de roubles.). Construction d’un gaz latéral et d’un poste de distribution de gaz (GDS) dans la ville d’Asino; un gazoduc latéral et un GDS sont en cours Victoire dans le district de Shegara, ainsi que six gazoducs intercommunaux vers les colonies suivantes: – p. Bolshe-Dorokhovo, le village de Pobeda et le village de Feoktistovka, district d’Asinovsky; Berlin, avec. Zyryanskoe, pos. Prichulymsky, s. Graine et avec. Zone Tsyganovo Zyryansky; – avec. Pervomaiskoe district de Pervomaisky; – avec. District d’Itatka Tomsk Achevé la conception d’un autre gazoduc inter-règlement – à. Novo-Kuskovo et le village de Staro-Kuskovo, district d’Asinovsky.

En outre, Gazprom continue de mettre en œuvre un projet de gazéification autonome d’un certain nombre de zones peuplées de l’oblast de Tomsk – v. Bakchar, v. Voronovka, éloignées des principaux gazoducs. Kozhevnikovo, avec. Podgornoye et avec. Teguldet. Alexey Miller et Sergey Zhvachkin ont également évoqué la possibilité d’une participation de Gazprom à des projets de grande envergure dans la région.

Contexte Entre Gazprom et l’administration de l’oblast de Tomsk, il existe des accords de coopération et d’extension de l’utilisation du gaz naturel comme carburant, ainsi qu’un mémorandum de coopération sur l’organisation et le fonctionnement d’un centre régional éducatif et sectoriel. potentiel scientifique, technique et industriel de la région dans l’intérêt de l’entreprise, la validité du document est prolongée jusqu’en 2021. En 2005-2018, Gazprom om ”a investi 5,55 milliards de roubles dans la gazéification de la région de Tomsk et construit cinq gazoducs entre les colonies. En conséquence, le niveau de gazéification de la région est passé de 6,3% à 13,2% (à compter du 1er janvier 2019). À l’heure actuelle, la gazéification de la région de Tomsk est réalisée conformément au programme de développement de l’approvisionnement en gaz et de la gazéification approuvé par les parties pour la période allant jusqu’en 2021. Il existe cinq stations de compression de gaz dans la région de Tomsk. aréna et centre sportif avec glace artificielle (Tomsk), terrains de sport multifonctionnels.

