French News: Conseil de la fédération – L. Gumerova

Source: Russie – Conseil de la fédération

Le sénateur a pris la parole lors d’une réunion du présidium du conseil des législateurs de la Fédération de Russie à l’Assemblée fédérale.

Lilia Gumerova, première vice-présidente du Comité du Conseil de la fédération pour la science, l’éducation et la culture, représentante de l’organe exécutif du gouvernement de la République de Bachkirie, a pris la parole à une assemblée du présidium du conseil des législateurs de la Fédération de Russie à l’Assemblée fédérale. et le Comité de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil de la Fédération sont des priorités. «En 2016, après les événements tragiques survenus en Carélie, les membres du Conseil de la fédération ont initié l’introduction de modifications de certains actes législatifs de la Fédération de Russie visant à améliorer la réglementation de l’état en matière de loisirs et d’amélioration de la santé des enfants. Grâce à cette loi, l’ensemble du pays respecte aujourd’hui des règles uniformes qui régissent les questions de sécurité des enfants en matière d’eau, de protection contre les incendies et de protection d’un établissement de santé. Après l’adoption de ces documents, il n’ya pas eu d’urgence aussi flagrante. Néanmoins, la question reste d’actualité et nous devons exclure la moindre probabilité de cas tragique. En tant que chambre régionale, notre tâche est de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour garantir le repos des enfants dans toutes les entités constitutives de la Fédération de Russie “, a déclaré la sénatrice. Selon elle, à partir de 2017, les questions relatives à une campagne d’été sur la santé ont été examinées sur la science, l’éducation et la culture. À la suite de toutes les discussions, des recommandations ont été adressées au ministère de l’éducation de la Fédération de Russie, aux organes exécutifs fédéraux intéressés ainsi qu’aux autorités régionales.

Lilia Gumerova a souligné l’importance d’apporter des modifications à la loi sur les marchés publics en termes d’organisation de procédures concurrentielles pour l’achat de bons lors de l’organisation de loisirs et de la santé des enfants, afin de garantir la priorité donnée à des critères non coûteux affectant la sécurité des enfants.

Des études complémentaires sont nécessaires pour soutenir les mesures de loisirs et de loisirs pour les enfants et le développement de leurs infrastructures.

Le sénateur estime qu’il est nécessaire d’élaborer davantage de mesures pour soutenir les loisirs et les activités de loisirs pour les enfants et le développement de leurs infrastructures. «Dans de nombreuses régions, la situation est presque identique: le prix d’achat d’un bon pour les marchés publics est inférieur à son coût. En conséquence, les fonds provenant des ventes commerciales du camp sont obligés de dépenser en compensation pour les fonds manquants, il ne reste pratiquement plus rien pour développer le camp. Ils excluent également la possibilité de créer des camps pour enfants destinés aux services publics et aux taxes qui leur sont applicables en tant qu’entreprises industrielles ou commerciales », a déclaré la parlementaire. «Ces règles devraient être établies de manière à ce que même la catégorie minimale offre des conditions suffisantes pour un repos confortable et sûr, garantissant la sécurité, une nourriture saine et de qualité, des conditions de vie confortables et un niveau de base des services éducatifs. Des services supplémentaires, tels qu’une piscine, un confort de vie accru et d’autres programmes supplémentaires, permettraient d’améliorer la catégorie de camp. Et laissez le parent choisir l’organisation avec les caractéristiques souhaitées en fonction de ses capacités. Certaines régions ont déjà mis en place un tel système plus tôt que prévu », a souligné la sénatrice. Lilia Gumerova a suggéré de réfléchir à la possibilité de reproduire l’expérience réussie de certaines régions russes. L’une d’elles consiste à subventionner les activités des enfants en fournissant des certificats pour l’achat de bons. «Aujourd’hui, les régions mettant en œuvre de tels programmes fixent elles-mêmes le montant des subventions et la liste des camps pour lesquels le certificat peut être utilisé. Il semble opportun d’étendre cette expérience à l’ensemble de la Russie, alors qu’il est tout à fait possible d’introduire des certificats unifiés au niveau fédéral », a déclaré le parlementaire. “La suppression, à compter de 2015, d’un tel soutien financier provenant du budget fédéral pose des difficultés pour la mise en œuvre des pouvoirs pertinents par les entités constitutives de la Fédération de Russie”, a déclaré le sénateur.

