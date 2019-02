French News: Dans la région de Kemerovo, les arriérés de salaires de plus de 32 millions de roubles sont remboursés

Source: Russie – Bureau du procureur général

Le bureau du procureur du district de Kemerovo, dans la région de Kemerovo, a effectué une inspection dans le domaine du respect du droit des citoyens de payer, au cours de laquelle des violations du droit du travail ont été découvertes dans Rover LLC. pas payé. La dette s’élevant à plus de 39 millions de roubles, le bureau du procureur a soumis le directeur exécutif de Rover LLC et le procureur du district de Kemerovo ont engagé une procédure pénale contre le directeur exécutif en vertu de la partie 7 de l’art. 5.27 du Code des infractions administratives de la Fédération de Russie (violation de la législation du travail par une personne qui faisait auparavant l’objet d’une sanction administrative pour une infraction similaire). Le traitement des employés de Rover LLC est actuellement versé à 32 millions 691 000 roubles. Cette information, ainsi que d’autres nouvelles, sont disponibles sur le service d’information et de communication du Procureur général de la Fédération de Russie “AIR” à l’adresse suivante: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI