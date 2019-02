French News: IT-Grundschutz Compendium Edition 2019 publié

Source: Office fédéral de la sécurité de l’information du 18.02.2019Le Compendium IT-Grundschutz est maintenant disponible dans la nouvelle édition 2019. Cette édition contient 94 modules IT-Grundschutz au total, 14 modules ont été ajoutés à de nouveaux sujets. Le Compendium IT-Grundschutz est adapté aux exigences de sécurité des entreprises et des autorités. Les utilisateurs peuvent sélectionner de manière flexible et simple les blocs appropriés pour améliorer la sécurité des informations. Les modules IT-Grundschutz suivent l’approche globale d’IT-Grundschutz: outre l’infrastructure technique, les aspects organisationnels et personnels sont également pris en compte.La nouvelle édition est disponible en ligne sur le site Web de BSI et sous forme de publication à feuillets mobiles. L’édition 2019 désormais publiée est pertinente pour la certification et remplace l’édition 2018. Ceci est valable pour les processus de certification actuels jusqu’au 30 septembre 2019. Les nouveaux modules IT Grundschutz se trouvent dans les couches suivantes: Applications: APP.1.4 Applications mobiles (Applications) APP.2.3 OpenLDAPAPP.4.2 SAP ERP SystemAPP .4.6 Programmation SAP ABAPRéseautage et communication: NET.4.1 PBXsNET.4.2 VoIPNET.4.3 Télécopieurs et serveurs de télécopie Systèmes IT: SYS.1.7 Clients IBM Z-SystemSYS.2.4 sous macOSSYS.3.3 Systèmes embarqués et mobilesIndustriel: IND.2.7 Systèmes instrumentés de sécurité Infrastructure: INF.6 Opération d’archivage de disques: OPS.2.2 Utilisation du cloud

