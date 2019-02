French News: Le Premier ministre Mateusz Morawiecki: La crédibilité ne se construit pas par des paroles, mais par des actes

Source: Président de la Pologne en polonais

Le premier point de la visite a été la route de Raszyn, financée par le Fonds des routes des administrations locales en 2017 pour un montant de 770 000 dollars. zł. Comme l’a souligné le Premier ministre, les fonds provenant de ce fonds amélioreront la qualité des routes en Pologne. Il a également indiqué que 201 000 PLN seraient affectés à cette fin par le fonds en 2019. Le prochain point de la visite du Premier ministre concernait la “petite institution d’assurance sociale”. La solution mise en œuvre consiste à accompagner les petites entreprises dans leur développement. Mateusz Morawiecki, chef du gouvernement, estime que chaque petite entreprise souhaite être plus grande et moins coûteuse, ce qui représente un avantage considérable pour les entrepreneurs – une solution qui permettra d’économiser près de 5,4 milliards de zlotys sur 10 ans. Le seau de Morawiecki comprend également un programme gouvernemental Accessibility Plus, dont le but est, entre autres accès plus facile aux espaces et services publics, y compris pour les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes. La Pologne doit être accessible à tous. Telle est la devise de notre action – a déclaré le Premier ministre lors d’une visite à la Samopomocy House de Jedlanka, selon laquelle le chef du gouvernement à Zagnańsk serait le dernier avant-dernier événement prévu dans le résumé des 300 jours de la promesse CIT de 9%. Le Premier ministre a rappelé que le CIT avait d’abord été réduit de 19% à 15% et actuellement de 15% à 9%. Le chef du gouvernement a souligné qu’il était important pour le gouvernement que les petites et moyennes entreprises polonaises puissent se développer. Il a ajouté qu’il croyait aux entrepreneurs polonais et à la capitale polonaise avant de se rendre à Gołcza, où il a rendu visite à une famille nombreuse. Ce point faisait référence au programme Good Start, grâce auquel les familles peuvent bénéficier d’un soutien ponctuel d’un montant de 300 PLN pour chaque enfant apprenant à l’école, quel que soit son revenu. Pour la première fois, les familles en ont bénéficié en 2018 et 4,4 millions d’étudiants ont reçu une aide.

