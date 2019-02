French News: Nouveau code des dauphins au large des côtes néo-zélandaises

Source: NABU – Naturschutzbund DeutschlandVous avez encore un avenir pour les dauphins de Nouvelle-Zélande?

2018 a été une mauvaise année pour les dauphins Hector en Nouvelle-Zélande. Au total, 12 des 16 dauphins sont morts de la pêche sur place.

Les dauphins suivent le chalut d’un bateau de pêche – Photo: Steve Dawson

12 février 2019 – 2018 a été une mauvaise année pour les néo-zélandais Hector Dolphins. Dès le début, en janvier, cinq animaux sont morts dans un filet au large de la péninsule de Banks et, en décembre, un chalut a tué trois autres dauphins au même endroit et un sur la côte voisine de Timaru. Au total, 16 dauphins ont été tués, dont 12 par les filets de la pêche locale. Ce nombre ne représente que les décès détectables, il ne représente donc que la partie visible de l’iceberg. Combien de dauphins sont morts au cours des douze derniers mois ne sont pas connus. Au total, les filets de pêche ont tué près des deux tiers de la population totale de dauphins d’Hector et plus de 95% des dauphins de Maui, une sous-espèce de dauphins d’Hector. Il est prouvé depuis un certain temps que le chalutage et la pêche au chalut sont responsables de l’extinction imminente des dauphins de Nouvelle-Zélande. Pourtant, plus de 80% de leur habitat n’est toujours pas protégé contre le chalutage et la pêche au filet maillant. qu’un si grand nombre de dauphins sont tués par les filets. Dans ces conditions, l’extinction des dauphins est une question de quand et non d’ob. Les dauphins de Maui, qui ne sont que quelques dizaines, vivent de plus en plus en populations dispersées et isolées. Un développement que l’on peut aussi observer avec les dauphins d’Hector. De nombreux dauphins meurent encore et encore, ce qui met en péril toute la survie de l’espèce. Beaucoup de populations sont devenues très petites et les surfeurs de la région de Raglan ont déclaré qu’ils étaient capables de repérer presque tous les dauphins de Trip Hector dans la mer, souvent par groupes d’au moins 30 animaux. Aujourd’hui, ils sont à peine vus et, le cas échéant, uniquement par petits groupes. Hector, mère d’un dauphin avec son petit, dans la région côtière de la Nouvelle-Zélande – Photo: Steve Dawson

Le premier plan de sauvetage des dauphins Hector et Maui a été publié il y a 12 ans, en 2007. Aucune des trois propositions de protection des dauphins dont il est question ne pose le problème des prises accessoires dans l’habitat des animaux. La mise en œuvre du plan devrait être réexaminée dans cinq ans, mais il est déjà en retard de six ans et nous demandons au gouvernement de fonder enfin la protection des dauphins de Hector et de Maui sur les preuves scientifiques de ces dernières années. Cela signifierait: Un sanctuaire cohérent dans l’habitat des dauphins, avec une profondeur de 100 mètres, interdisant la pêche au filet maillant et aux remorqueurs. Il y a une hâte: si le gouvernement continue de travailler avec l’industrie de la pêche, l’extinction des dauphins est inévitable.

PLUS SUR CE SUJET

MIL OSI