French News: Organisations environnementales: le gouvernement fédéral doit commencer à retirer du charbon en Rhénanie du Nord-Westphalie

Source: Fédération pour l’environnement et la conservation de la nature, Allemagne, Berlin. La sortie du charbon de l’Allemagne doit commencer immédiatement avec des fermetures dans le district de Rhénanie, pour que le compromis de la commission du charbon soit réussi. À cette fin, le gouvernement fédéral doit s’entendre le plus rapidement possible avec RWE sur trois gigawatts des plus anciens blocs de lignite des centrales de Niederaussem et Neurath d’ici 2020 jusqu’à 2022 au plus tard du réseau. À cette demande, les dirigeants des organisations écologistes Greenpeace, l’Association fédérale allemande pour l’environnement et la protection de la nature (BUND) et l’association allemande pour la protection de l’environnement, Deutscher Naturschutzring, tiennent aujourd’hui une conférence de presse contre les tentatives d’une partie du gouvernement durement gagnée du charbon En tant que membres de la Commission, les trois associations ont élaboré conjointement le compromis. “Si la sortie de la coalition commence maintenant très rapidement dans l’Ouest, c’est le bon signal pour désamorcer le conflit ouvert sur le rythme de la protection du climat, la préservation de la forêt de Hambach et des villages menacés”, a déclaré Martin Kaiser, directeur général de Greenpeace. “Le gouvernement fédéral doit maintenant établir des règles contraignantes pour que les centrales électriques les plus sales de RWE soient fermées d’ici 2022 au plus tard.” Le gouvernement de la Rhénanie du Nord-Westphalie a annoncé il y a quelques jours qu’il ne fermerait que 2,4 gigawatts au lieu des 3 Législation pour le changement structurel, jusqu’en mai également pour présenter les fondements d’une loi sur la sortie du charbon et à adopter rapidement. “L’aide structurelle et la protection du climat doivent être liées”, a déclaré Hubert Weiger, président de BUND. “C’est aussi la recommandation de la Commission. Le gouvernement fédéral doit veiller à la mise en œuvre cohérente du compromis en matière de politique climatique. “Les associations sont très préoccupées par le fait que les sociétés minières LEAG et RWE continuent de créer des faits et de promouvoir la destruction de villages. “Avec les pierres angulaires du compromis charbon, les villages de l’Est et de l’Ouest peuvent être sauvés. Les gouvernements des États sont responsables de l’arrêt de la destruction. Ils doivent modifier les plans d’exploitation minière en conséquence et créer des solutions socialement acceptables pour tous ceux qui sont touchés par la réinstallation “, poursuit Weiger. L’Allemagne se bat pour la protection du climat sur place. Les émissions de CO2 ont diminué trop lentement depuis 2009. Le gouvernement fédéral manquera d’environ 25% son objectif climatique pour 2020 si la sortie du charbon n’est pas envisagée. “Grâce aux recommandations de la Commission, le chancelier a promis que l’industrie, les syndicats et les organisations environnementales se lancent dans une ère sans charbon”, a déclaré le président de la DNR, Kai Niebert. “C’est un moment historique. Le gouvernement devrait l’utiliser pour fermer les premières centrales et définir un chemin de sortie stable. L’Allemagne peut réduire ses émissions de CO2 aussi rapidement qu’elle l’avait promis avec l’accord sur l’accord de Paris sur le climat. “Plus d’informationsDans la vue d’ensemble

MIL OSI