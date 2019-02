French News: Plus de quarante projets sociaux mis en œuvre par Gazprom Dobycha Irkoutsk en 2018

Source: Gazprom en russe

Nouvelles des projets et des régions 18 février 2019, 18h40

Les employés de Gazprom Dobycha Irkoutsk ont ​​mis en œuvre plus de quarante projets caritatifs et de parrainage en 2018. La société accorde une grande attention au soutien des projets dans les districts de Zhigalovsky et Kazachinsko-Lensky, dans lesquels se trouvent ses installations de production.

En 2018, Gazprom Dobycha Irkutsk a continué de fournir des équipements pour les institutions culturelles et sportives et les organisations militaro-patriotiques. Le troisième volume de l’Encyclopédie foncière de Zhigalov a été publié. Les travailleurs du gaz d’Irkoutsk ont ​​participé à l’organisation du festival d’art pour enfants “Primrose”, “piste de ski Zhigalovskiy”, de la Journée de la région de Zhigalovsky, de la Journée de la connaissance, du tournoi de hockey pour enfants, des manifestations organisées à la fête de la victoire, etc.

L’année dernière, la société a soutenu les festivals de musique internationaux «Breath of Baikal», «Stars on Baikal», «Les concerts de Noël de Denis Matsuev et ses amis», le festival de film «Man and Nature», baptisé du nom de Valentin Rasputin. Des enfants de familles à faible revenu et des enfants handicapés, des élèves du pensionnat d’Irkoutsk parrainé, parrainé par les travailleurs du gaz, ont reçu des cadeaux des travailleurs du gaz, pour lesquels les participants du Conseil des jeunes scientifiques et spécialistes de l’entreprise ont organisé la campagne «Donnez un nouvel an aux enfants», ainsi Districts d’Irkoutsk, Zhigalovsky et Kazachinsko-Lensky.

Référence LLC Gazprom Dobycha Irkutsk est une filiale à 100% de PJSC Gazprom. La société est l’organisation exploitante d’installations de production et de traitement de gaz et de condensat, ainsi que le client pour la conception et la construction d’installations de champ de condensat dans la région d’Irkoutsk, dont les licences appartiennent à PJSC Gazprom. Gazprom Dobycha Irkutsk constitue la base de ressources pour la mise en œuvre du projet “Le pouvoir de la Sibérie”, ainsi que du MCG Chayandinsky en République de Sakha (Yakoutie). divisions odstvennye de la société sont situés dans Zhigalovsky et Kazachinsko-Lensky District de la société Irkoutsk oblasti.V dispose d’un système de management environnemental ISO 14001: 2004. L’équipe compte plus de 300 personnes. Le siège social est situé à Irkoutsk.

Dernières nouvelles connexes

MIL OSI