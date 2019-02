French News: Site officiel de Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Pour les médias / Communiqués de presse / Séminaire Eksperckie “Citoyens pour l’indépendance – 100 ans d’auto-organisation sociale polonaise”

20 février 2019 (mercredi) à 10 h 30, au Belvédère, le ministre Andrzej Dera participera au séminaire d’experts scientifiques intitulé “Citoyens pour l’Indépendance – 100 ans d’auto-organisation sociale polonaise”. Le Séminaire sur les citoyens pour l’indépendance – Cent ans d’auto-organisation sociale polonaise a pour objectif de présenter quelques exemples d’auto-organisation sociale polonaise du XXe siècle et d’indiquer le rôle inspirant qu’ils jouent pour les nouvelles tendances actuelles de l’engagement social des Polonais attitudes d’entraide et de solidarité dans la société polonaise aujourd’hui. Service de presse réservé aux personnes accréditées. Les accréditations sont acceptées jusqu’au 19 février 2019 (mardi) jusqu’à 10.00 sur le site Web: https://www.prezydent.pl/dla-mediow/akredytacje-online/seminarium

