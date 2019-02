French News: SPSU continue de développer sa coopération avec le Kazakhstan

Source: Université d’État de Saint-Pétersbourg en russe

Les Journées russes de l’éducation et de la science se déroulent dans la capitale du Kazakhstan. Le premier événement était la réunion d’orientation des jeunes du Kazakhstan avec le premier vice-principal adjoint des travaux académiques et méthodologiques de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg, A.V. Babich. Les programmes éducatifs de l’Université ont été présentés aux jeunes et à leurs parents, les avantages d’étudier à l’Université d’État de Saint-Pétersbourg ont été décrits et les perspectives de carrière des diplômés ont été décrites. Les participants à la réunion ont manifesté un vif intérêt pour la possibilité d’obtenir un enseignement supérieur à l’Université d’État de Saint-Pétersbourg, a déclaré Alexander Vyacheslavovich. dans Chimie, II Dictée chimique de toute la Russie, XXIe Congrès de Mendeleïev, Conférence internationale satellitaire pour jeunes scientifiques «Mendeleïev-2019»), il espère que parmi les participants ahstanskie jeunes professionnels, étudiants et plus shkolniki.Krome, lors de la visite, des entretiens ont eu lieu avec la direction du Centre des programmes internationaux pour les Jeux olympiques d’étudiants USSP de « Bolashak » non seulement à Astana, mais aussi à Almaty. Un accord a été conclu sur l’organisation conjointe d’événements d’orientation professionnelle pour les écoliers et les étudiants sur les sites du centre, ainsi que sur la possibilité d’une participation accrue de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg aux expositions internationales sur l’éducation organisées par le centre.

La dernière étape de l’Olympiade des écoliers de l’Université d’Etat de Saint-Pétersbourg, qui se tient depuis 1937, a eu lieu sur le site du Centre russe pour la science et la culture à Astana.

Lors de la réunion du chef du CRC à Astana, KP Vorobiev, avec le premier vice-premier vice-recteur adjoint pour le travail pédagogique et méthodique du SPSU, A. V. Babich et. à propos de D. Ptyushkin, directeur du Center for Language Testing de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg, a conclu des accords préliminaires sur la conduite de tests d’état en russe langue étrangère (TRKI), la réalisation de tests de diagnostic en russe langue étrangère dans le cadre du projet Total Dictation Des écoliers kazakhs par analogie avec le projet «Online School» en Lettonie, ainsi que l’organisation de cours de russe à plein temps, après quoi les étudiants ont la possibilité Creusez TORFL et recevoir un certificat international, qui est requis pour l’admission aux universités russes.

