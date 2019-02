Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Dla mediów / Zapowiedzi prasowe / Eksperckie seminarium naukowe „Obywatele dla Niepodległej – 100 lat polskiej samoorganizacji społecznej”

Wejście dziennikarzy od strony pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w godz. 09.45-10.15. Instalacja wozów transmisyjnych do godz. 09.30.

20 lutego 2019 roku (środa) o godz. 10.30 w Belwederze minister Andrzej Dera weźmie udział w eksperckim seminarium naukowym pt. „Obywatele dla Niepodległej – 100 lat polskiej samoorganizacji społecznej”. Celem Seminarium naukowego „Obywatele dla Niepodległej – 100 lat polskiej samoorganizacji społecznej” jest przedstawienie wybranych przykładów dziedzictwa polskiej samoorganizacji społecznej w XX wieku oraz wskazanie ich inspirującej roli dla teraźniejszości, przedstawienie nowych tendencji w sferze zaangażowania społecznego Polaków i propozycji skutecznych instrumentów polityki państwa na rzecz wzmacniania postaw samopomocy i solidarności w społeczeństwie polskim obecnie. Obsługa medialna wyłącznie dla osób akredytowanych. Akredytacje przyjmowane są do 19 lutego 2019 roku (wtorek) do godz. 10.00 na stronie: https://www.prezydent.pl/dla-mediow/akredytacje-online/seminarium

