Premier Mateusz Morawiecki: Wiarygodności nie buduje się słowami tylko czynami

Source: President of Poland in Polish

Pierwszym punktem wizyty była droga w Raszynie sfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w 2017 r. w wysokości 770 tys. zł. Jak podkreślił premier środki z tego funduszu poprawią jakość dróg w Polsce. Poinformował też, że na ten cel z funduszu w 2019 r. przeznaczonych zostanie 6 mld zł.

Kolejny punkt wizyty na trasie premiera dotyczył „Małego ZUS-u”. Wprowadzone rozwiązanie ma wspierać małe firmy w ich rozwoju. Każda mała firma chce być większą, służyć mają temu mniejsze obciążenia – powiedział szef rządu Mateusz Morawiecki.

Mały ZUS to dla przedsiębiorców ogromna korzyść – rozwiązanie, które przyniesie prawie 5,4 mld zł oszczędności w ciągu 10 lat.

W Piątce Morawieckiego jest także rządowy program Dostępność Plus, którego celem jest m.in. łatwiejszy dostęp do przestrzeni i usług publicznych m.in. dla osób niepełnosprawnych, starszych, kobiet w ciąży. Polska musi być dostępna dla wszystkich. To jest podstawowe motto naszego działania- powiedział Prezes Rady Ministrów podczas wizyty w Domu Samopomocy w Jedlance.

Wizyta szefa rządu w Zagnańsku to przedostatni punkt zaplanowany w ramach podsumowania działań 300 dni dotyczący obietnicy CIT 9%. Premier przypomniał, że podatek CIT był obniżony najpierw z 19% na 15% i obecnie z 15% na 9 %. Szef rządu podkreślił, że dla rządu ważne jest aby małe, średnie polskie firmy mogły się rozwijać. Dodał, że wierzy w polskich przedsiębiorców i polski kapitał.

Na zakończenie Prezes Rady Ministrów udał się do Gołczy, gdzie odwiedził wielodzietną rodzinę. Punkt ten nawiązywał do programu Dobry Start, dzięki któremu rodziny mogą korzystać z jednorazowego wsparcia w wysokości 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole bez względu na dochody. Po raz pierwszy świadczenie trafiło do rodzin w 2018 r., a wsparcie otrzymało 4,4 mln uczniów.

