Андрей Черезов: «Требования к теплосетям нужно ужесточить по аналогии с электросетями»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 19 февраля. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов принял участие в Мультимедийном круглом столе в формате видеомоста Москва – Новосибирск – Барнаул на тему: «Промежуточные итоги прохождения отопительного сезона» на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня».

В ходе своего выступления Андрей Черезов рассказал, что несмотря на экстремальные морозы в ряде регионов, ситуация по прохождению ОЗП складывается благоприятная.

«За последние годы мы сняли проблему с аварийностью, этот показатель последовательно снижается с 2014 года. Не исключение и текущий сезон. По отношению к прошлому году по тепловым станциям аварийность снизилась 14%», – сказал заместитель Министра.

Андрей Черезов отметил, что основные нарушения теплоснабжения связаны с распределительной сетью. В этой ситуации, по его мнению, необходимо менять нормы регулирования деятельности теплосетевых компаний.

«Требования к теплосетям нужно ужесточить по аналогии с электросетями. В 2013 году у нас было порядка 7 тыс. территориальных электросетевых компаний. Сейчас, после нескольких волн ужесточения требований ТСО, осталось 1,5 тыс. Благодаря этим мерам, повысилась надежность энергоснабжения. Поэтому, полагаем, что по тепловым сетям надо действовать по аналогичному сценарию», – добавил заместитель Министра.

Кроме того Андрей Черезов отметил, что неблагоприятной тенденцией стал переход многих городов на котельные при наличии современных ТЭЦ.

«Например, город Ярославль. ТГК-2 модернизировала ТЭЦ, затратила крупные деньги, поставила современное, экономически эффективное газотурбинное оборудование. Но город почему-то не хочет получать тепло этой станции, а применяет котельные. По сути дела тепло, которое можно использовать, уходит в воздух. В этой ситуации тоже необходимо разобраться», – подчеркнул заместитель Министра.

Подводя итоги круглого стола, Андрей Черезов отметил, что в настоящее время продолжается активное внедрение цифровых методов в сфере теплоснабжения.

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