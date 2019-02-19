А. Клишас: Необходимо снизить «муниципальный фильтр» до 5%

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При этом, по мнению сенатора, важно сохранить данный институт, поскольку он способствует повышению эффективности деятельности партий на муниципальном уровне.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края принял участие в заседании Рабочей группы при Администрации Президента РФ по вопросам совершенствования избирательного законодательства.

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В заседании участвовали члены Центральной избирательной комиссии, депутаты Государственной Думы.

В рамках заседания рабочей группы были рассмотрены предложения по совершенствованию законодательства о выборах, сообщил сенатор.

Снижение размера «муниципального фильтра» до 5% будет способствовать развитию политической конкуренции

«Достигнута договоренность о необходимости снижения размера так называемого «муниципального фильтра» до 5%, что будет способствовать развитию политической конкуренции. Вместе с этим необходимо сохранить данный институт, поскольку он способствует повышению эффективности деятельности партий на муниципальном уровне».

Также, отметил парламентарий, было поддержано предложение по расширению возможностей наблюдения на региональных и муниципальных выборах. «Реализация недавно внесенных нами поправок, направленных на развитие института наблюдения на выборах, показала свою эффективность. Поэтому участники рабочей группы согласились с необходимостью дальнейшего совершенствования данного института. Так, предлагается исключить требования о предварительном представлении сведений о наблюдателях и ограничение на назначение одного гражданина наблюдателем только в одну участковую избирательную комиссию по аналогии с порядком проведения выборов Президента Российской Федерации».

По словам сенатора, широкую дискуссию вызвал вопрос об изменении даты единого дня голосования. Андрей Клишас считает, что необходимо сохранить действующую дату единого дня голосования. По его мнению, такой подход согласуется с правовыми позициями Конституционного Суда.

«Деятельность Центральной избирательной комиссии по подготовке предложений, направленных на совершенствование законодательства, получила положительную оценку. В частности, необходимо поддержать предложения по организации цифровых участков и проведении дистанционного электронного голосования. Вместе с этим доверие к выборам может быть обеспечено не только путем законодательного совершенствования избирательных процедур, а в большей степени – в рамках правоприменительной практики. Участники рабочей группы согласились с необходимостью неукоснительного соблюдения законодательства и принятию мер по привлечению к ответственности в случае его нарушения», — рассказал сенатор.

Комментируя итоги заседания, он отметил, что нынешний формат рабочей группы – с участием лидеров всех фракций Государственной Думы — является продуктивным и полезным, поскольку позволяет выработать согласованные предложения по совершенствованию избирательного законодательства.

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