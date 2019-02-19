Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#НЦ ОМЗ#главное#ДЗЗ#орбитальные группировки19.02.2019 13:38

Визит делегации Республики Индонезия в Научный центр оперативного мониторинга Земли

Министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности Республики Индонезия Виранто посетил с рабочим визитом Научный центр оперативного мониторинга Земли (НЦ ОМЗ, входит в «Российские космические системы» и Госкорпорацию «Роскосмос»).

В ходе визита делегации Индонезии были представлены возможности российской группировки аппаратов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), наземной инфраструктуры, а также сервисы тематической обработки космических снимков.

Одним из пунктов повестки двусторонних отношений в области космического мониторинга является разработка и совершенствование методик прогнозирования землетрясений на основе данных, получаемых российскими спутниками.

НЦ ОМЗ является российским национальным оператором орбитальной группировки космических аппаратов дистанционного зондирования Земли. Центр расположен в Москве, управляет спутниками ДЗЗ и получает с них информацию в виде высокодетальных снимков поверхности планеты в различных спектрах и в разном разрешении.

Сегодня результаты ДЗЗ во всем мире используются в социально-экономических сферах: картографировании, гидрологии, лесном и сельском хозяйстве, рыбном промысле, экологическом мониторинге, ведении земельного кадастра, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций и их прогнозировании.

MIL OSI