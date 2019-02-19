В. Матвиенко: Сотрудничество законодателей России и Брунея вносит большой вклад в развитие двусторонних отношений

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялась встреча Председателя Совета Федерации и Председателя Законодательного совета Брунея.

В ходе официального визита делегации Совета Федерации в Государство Бруней-Даруссалам состоялась встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга с Председателем Законодательного совета Брунея Абдулом Рахманом Таибом.

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Обсуждалось текущее состояние и перспективы развития российско-брунейского сотрудничества, прежде всего по линии законодательных органов.

«Важной составляющей отношений России и Брунея является расширение сотрудничества по линии законодательных органов двух стран. Продуктивный диалог вносит важный вклад в укрепление всего комплекса двусторонних отношений», — сказала Валентина Матвиенко.

Важной составляющей отношений России и Брунея является расширение сотрудничества по линии законодательных органов двух стран

По ее словам, в Совете Федерации придают этому большое значение. В частности, Председатель СФ отметила взаимодействие законодателей на международных площадках, обратила внимание на заметное развитие работы по формированию договорно-правового фундамента российско-брунейских связей.

«Начиная с 2016 года Россия и Бруней подписали больше соглашений, чем за весь предшествующий двадцатипятилетний период со времени установления дипломатических отношений».

Вместе с тем Валентина Матвиенко обратила внимание на необходимость активизации торгово-экономических отношений между двумя странами. «Законодатели не могут оставаться в стороне от этой работы. Видим здесь огромные возможности роста», — сказала Председатель СФ. По ее мнению, требуется принять комплексные меры, направленные на оживление экономического взаимодействия, развивать обмен деловыми миссиями.

Валентина Матвиенко отметила, что в Совете Федерации нацелены на активное продвижение межрегиональных связей. Председатель СФ предложила подумать над идеей регулярных встреч не в столицах, а в регионах. «Готовы пригласить брунейских партнеров в субъекты Российской Федерации для предметного обсуждения конкретных проектов».

Глава СФ также высказалась в пользу расширения двусторонних связей в сферах образования, культуры и туризма. «Готовы выделять государственные стипендии для обучения брунейских студентов в России», — сказала Председатель СФ, отметив готовность российской стороны оказывать содействие брунейской стороне в подготовке квалифицированных кадров по различным специальностям. Настроены на взаимовыгодное сотрудничество по всему комплексу отношений», — заключила Валентина Матвиенко.

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