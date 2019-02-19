В Новосибирской области благодаря вмешательству прокуратуры сирота обеспечена квартирой

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Искитимский межрайонный прокурор Новосибирской области провел проверку исполнения жилищного законодательства в администрации Искитимского района.

Проверка показала, что 24-летняя девушка в марте 2015 года была включена в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями.

В соответствии с законодательством предоставление жилых помещений детям, оставшимся без попечения родителей, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Согласно ст.8 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» указанной категории граждан по достижении ими 18-летнего возраста однократно предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.

Однако жилым помещением заявительница обеспечена не была.

В этой связи межрайонный прокурор обратился в защиту ее прав и законных интересов в суд с иском к администрации Искитимского района о предоставлении жилого помещения.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме и обязал районную администрацию предоставить по договору найма благоустроенное жилье исходя из нормы предоставления жилого помещения.

В настоящее время решение суда исполнено, ей предоставлена квартира в городе Искитиме и заключен договор найма специализированного жилого помещения сроком на 5 лет.

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