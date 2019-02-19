Л. Гумерова: Необходимы современные законодательные механизмы профилактики деструктивных процессов в Интернете

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела заседание рабочей группы по вопросам законодательного обеспечения информационной безопасности несовершеннолетних.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан провела заседание рабочей группы по обсуждению механизмов комплексного реагирования на проявления агрессивного поведения обучающихся в образовательных организациях.

Заседание рабочей группы Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Лилия Гумерова

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Римма Галушина

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Лилия Гумерова подчеркнула важность и социальную значимость основной темы мероприятия. Парламентарий отметила, что вопросы защиты детства являются приоритетными для Совета Федерации.

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Сенатор напомнила, что в ноябре 2018 года состоялся «круглый стол» на тему «Нормативно-правовое регулирование вопросов безопасности в образовательных организациях общего образования», подготовленные законодательные предложения по итогам мероприятия были отражены в рекомендациях и разосланы участникам рабочей группы. «Начинаем большую и кропотливую работу», — сказала сенатор.

Вопросы защиты детства являются приоритетными для Совета Федерации

Лилия Гумерова также отметила важность дальнейшего совершенствования законодательства в этой сфере. «Необходимы современные законодательные механизмы профилактики деструктивных процессов в Интернете», — подчеркнула сенатор.

Член Попечительского совета Лиги безопасного интернета Елена Мильская рассказала о разработанных организацией мерах борьбы с деструктивным контентом в социальных сетях, а также затронула тему регулирования информационных ресурсов в Интернете по аналогии с лучшими зарубежными практиками.

Член Попечительского совета Лиги безопасного интернета Денис Давыдов проинформировал о законодательных инициативах, касающихся установления ответственности информационного посредника (социальных сетей) за неудаление запрещенной информации.

Заместитель директора Департамента государственной политики в области СМИ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ Екатерина Часовская обозначила позицию Министерства по вопросам законодательной защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и нравственному развитию.

Начальник Правового управления Роскомнадзора Мария Смелянская сообщила, в том числе о правоприменительной практике ведомства по ограничению распространения наиболее опасного для детей контента.

Заместитель директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения РФ Лариса Фальковская отметила, что в рамках только образовательных возможностей существующие проблемы в области информационной безопасности несовершеннолетних не решить. Предлагаемые законодательные изменения, направленные на усиление ответственности социальных сетей, помогут родителям защитить детей от вредной информации, сказала она.

Участники отметили необходимость разработки правовых механизмов защиты детей от вредной информации, усиления ответственности за вовлечение детей в деструктивные процессы в Интернете, увеличения штрафов в рамках действующего административного законодательства и др.

Подводя итоги обсуждения, Лилия Гумерова высказалась за дополнительную проработку обсуждаемых законодательных инициатив. Все прозвучавшие предложения будут учтены, обобщены и проанализированы, подчеркнула сенатор.

В заседании приняли участие член Комитета СФ по науке, образованию и культуре Римма Галушина, ГалушинаРимма Федоровнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ненецкого автономного округа представители Министерства внутренних дел России, Генеральной прокуратуры РФ, Следственного комитета РФ, эксперты.

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