Н. Журавлев: Внесенные мною поправки защитят граждан от сомнительных финансовых операций

Source: Russia – Council of the Federation

Речь идет о запрете возвратного лизинга для физических лиц, сказал сенатор.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области внес в Государственную Думу поправки к законопроекту «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части регулирования деятельности специальных субъектов лизинговой деятельности».

Поправки предусматривают запрет возвратного лизинга для физических лиц, уточнил парламентарий.

«Мы активно работаем над совершенствованием регулирования сферы розничного кредитования. Уже ограничен лимит по начисляемым процентам по займам, перечень лиц, которым разрешено передавать права требования, нелегальные кредиторы лишены права судебной защиты по незаконно выданным займам. Мы также поддерживаем реализацию стратегии повышения финансовой грамотности населения, налаживаем взаимодействие с регионами в рамках поддержки по внедрению основных положений соответствующей дорожной карты», — сказал Николай Журавлев.

Поправки направлены на противодействие незаконной практике лизинговых компаний по использованию возвратного лизинга для кредитования граждан

«Внесенные сегодня поправки направлены на противодействие незаконной практике лизинговых компаний по использованию возвратного лизинга для кредитования граждан. В подобной схеме лизинговые компании избегают соблюдения требований, предусмотренных для потребительского кредитования, фактически оставляя граждан без прав на их имущество, которое в отличие от кредита находится до момента выплаты долга не в залоге, а в собственности третьего лица. В такой ситуации при отсутствии специальных гарантий для граждан даже при незначительном нарушении заемщиком обязательств по уплате лизинговых платежей потребители могут быть лишены возможности возврата своего имущества. В отдельных случаях суды рассматривают такие операции как экономические отношения по кредитованию лизингополучателя, однако однозначной нормы, которая могла бы защитить граждан от подобной практики, в законе нет. Поэтому решено ввести запрет на возвратный лизинг в правоотношениях с физическими лицами», — пояснил сенатор.

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