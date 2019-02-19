Павел Колобков встретился с российскими баскетболистами

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 19 февраля, в Учебно-тренировочном центре «Новогорск» Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков провёл встречу со сборной командой России по баскетболу, которая готовится к решающим матчам отборочного турнира Чемпионата мира 2019 года. Министр посетил открытую тренировку сборной, пообщался со спортсменами, тренерами и президентом Российской федерации баскетбола Андреем Кириленко.

21 февраля россияне сыграют в гостях со сборной Болгарии, а 24 февраля в Перми с командой Финляндии. Вне зависимости от исхода гостевого матча, победа в Перми обеспечит сборной России выход в финальную часть ЧМ-2019.

«Уверен, что в предстоящих играх всё будет хорошо, – сказал Павел Колобков. – У нашей сборной хороший потенциал, много молодых ребят в команде, очень талантливый главный тренер Сергей Базаревич. Сейчас у сборной травмированы лидеры, но это шанс для молодых ребят. Если сборная будет в оптимальном составе, то это очень сильная команда. Карасёв, Швед, Мозгов – с ними команда усилится. Потенциально сборная может играть быстро и интересно, как играл сам Базаревич».

В настоящее время сборная России занимает третье место в своей группе, одержав шесть побед и потерпев четыре поражения, и ведёт борьбу с командой Финляндии (пять побед, пять поражений) за последнюю путёвку из группы на ЧМ-2019. Сборные Франции и Чехии, занявшие первое и второе место, гарантировали себе попадание в финальный турнир.

Чемпионат мира по баскетболу среди мужских команд пройдёт в Китае с 31 августа по 15 сентября 2019 года. Впервые его участниками станут 32 национальные сборные команды (на прошлых чемпионатах мира – 24). Одновременно по результатам ЧМ-2019 определятся семь команд-участниц Игр XXXII Олимпиады 2020 года в Токио (Япония), а также 16 команд-участниц олимпийского квалификационного турнира.

Фото: Сергей Александров

Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI