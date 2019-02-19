Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в работе Первого Всероссийского форума отцов в Екатеринбурге.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области Виктор Смирнов СмирновВиктор Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области принял участие в работе Первого Всероссийского форума отцов в Екатеринбурге.

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Сенатор огласил приветствие председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Зинаиды Драгункиной ДрагункинаЗинаида Федоровнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы участникам форума. «Тема форума «Роль отца в современной семье: государственная политика и новые перспективы» подтверждает приоритетность вопросов поддержки семьи для государства и общества. В связи с объявлением в России Десятилетия детства, проблемы формирования позитивного образа отца, ответственного отношения к родительским обязанностям и воспитанию ребенка приобретают особую актуальность», — говорится в приветствии.

Как отметил Виктор Смирнов, поддержка отцовского движения в регионах России поможет повысить роль отца в укреплении ценности семьи и воспитании детей, прививании чувства любви к малой и большой Родине, обеспечении безопасного взросления, решении актуальных вопросов в интересах семьи и детей.

В работе форума приняла участие член Комитета СФ по социальной политике, полномочный представитель СФ по взаимодействию с Уполномоченным по правам человека в РФ и по взаимодействию с Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Елена Попова.

Первый Всероссийский форум отцов проходит 19—20 февраля 2019 года в Екатеринбурге. Среди его инициаторов — Совет отцов при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребёнка Анне Кузнецовой.

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