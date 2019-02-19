Подписан Меморандум о взаимопонимании между Советом Федерации и Законодательным советом Государства Бруней-Даруссалам

Source: Russia – Council of the Federation

Меморандум подписали Председатель Совета Федерации и Председатель Законодательного совета Государства Бруней-Даруссалам.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга и Председатель Законодательного совета Государства Бруней-Даруссалам Абдул Рахман Таиб подписали Меморандум о взаимопонимании между Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Законодательным советом Государства Бруней-Даруссалам.

Высоко ценим, что такой документ Законодательный совет Брунея подписывает с Советом Федерации

Как отметила Валентина Матвиенко в ходе торжественной церемонии подписания Меморандума, это важный шаг в развитии и поддержании регулярных контактов законодателей двух стран.

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«Высоко ценим, что такой документ Законодательный совет Брунея подписывает с Советом Федерации. Это важно для формирования атмосферы доверия и взаимопонимания».

Абдул Рахман Таиб отметил, что Меморандум в полной мере учитывает интересы народов России и Брунея.

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