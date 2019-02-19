С. Митин: Состояние водохозяйственного комплекса во многом определяет социально-экономическую устойчивость страны

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации обсудили проблемы текущего состояния водных объектов и перспективы их восстановления и улучшения.

Заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области провел совещание на тему «Восстановление водных объектов: первоочередные задачи и пути их решения».

По словам сенатора, заседание проводится в рамках утвержденного Советом Федерации Плана мероприятий Совета Федерации на весеннюю сессию 2019 г.

Сергей Митин

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Совещание на тему «Восстановление водных объектов: первоочередные задачи и пути их решения»

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Ирина Донник

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Совещание на тему «Восстановление водных объектов: первоочередные задачи и пути их решения»

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Совещание на тему «Восстановление водных объектов: первоочередные задачи и пути их решения»

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Алексей Снежко

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Совещание на тему «Восстановление водных объектов: первоочередные задачи и пути их решения»

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Ирек Ялалов

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Совещание на тему «Восстановление водных объектов: первоочередные задачи и пути их решения»

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Совещание на тему «Восстановление водных объектов: первоочередные задачи и пути их решения»

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Совещание на тему «Восстановление водных объектов: первоочередные задачи и пути их решения»

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Совещание на тему «Восстановление водных объектов: первоочередные задачи и пути их решения»

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Сергей Митин

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Совещание на тему «Восстановление водных объектов: первоочередные задачи и пути их решения»

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Совещание на тему «Восстановление водных объектов: первоочередные задачи и пути их решения»

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Совещание на тему «Восстановление водных объектов: первоочередные задачи и пути их решения»

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Совещание на тему «Восстановление водных объектов: первоочередные задачи и пути их решения»

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Совещание на тему «Восстановление водных объектов: первоочередные задачи и пути их решения»

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Совещание на тему «Восстановление водных объектов: первоочередные задачи и пути их решения»

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Сергей Митин

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Ирина Донник

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Совещание на тему «Восстановление водных объектов: первоочередные задачи и пути их решения»

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«Водные ресурсы и водохозяйственный комплекс в целом, во многом определяют социально-экономическую устойчивость страны, уровень и продолжительность жизни ее населения», — заявил Сергей Митин.

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Он констатировал, что Россия – одна из наиболее богатых природными водами стран мира. По ее территории протекает более 2,5 млн рек общей протяженностью свыше 8 млн км. На территории нашей страны находится 2,7 млн озер. Суммарные естественные ресурсы пресных вод Российской Федерации оцениваются в более чем 7,7 млн км3/год – среднемноголетние ресурсы речного стока составляют 11 проц. мирового ресурса речного стока, водные ресурсы озер – 20 проц. всех мировых запасов поверхностных пресных вод. Эксплуатируется 2 290 водохранилищ общим объёмом более 350 км3.

Россия – одна из наиболее богатых природными водами стран мира

«Располагая огромным водноресурсным потенциалом, в Российской Федерации наблюдается целых комплекс системных проблем водного хозяйства. Одним из наиболее острых и социально значимых вопросов остается высокая степень загрязнения водных объектов в большинстве субъектов страны. Как следствие, острый дефицит в воде, обусловленный ее низким качеством и неравномерностью распределения по субъектам», — подчеркнул парламентарий.

Сенатор напомнил, что майским Указом Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в сфере экологии поставлены предельно четкие цели – повышение качества питьевой воды, экологическое оздоровление водных объектов, сохранение уникальных водных систем, включая озера Байкал, Телецкое, Ладожское, Онежское и рек Волги, Дона, Оби, Енисея, Амура, Урала, Печоры.

Сергей Митин отметил, что дорожной картой реализации поставленных Президентом задач должен стать национальный проект «Экология», предусматривающий комплекс федеральных проектов «Чистая вода», «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал» и «Сохранение уникальных водных объектов». Выполнение поставленных национальным проектом до 2024 г. задач должно увеличить долю населения страны обеспеченных качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения – до 90,8 проц. (сейчас – 87,5 проц.), из них городского населения – до 99 проц. (сейчас – 94,5 проц).

Кроме этого, добавил сенатор, в рамках реализации федерального проекта «Сохранение озера Байкал» — ожидаемое сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод на Байкальской природной территории должно снизится на 28,2 проц., площадь восстановленных водных объектов к 2024 г. планируется увеличить на 20,8 тыс. га2.

«Масштабность поставленных задач потребует от федеральных органов власти особого внимания в части своевременного и эффективного использования выделенных на осуществление проектных задач средств федерального бюджета», — сказал Сергей Митин.

Сенатор также обратил внимание на то, что общий объём финансирования национального проекта «Экология» составит до 2024 года — 4,04 трлн рублей, в частности по проекту «Сохранение озера Байкал» предусмотрено выделение средств финансового обеспечения в размере 33,944 млрд руб., а по проекту «Сохранение уникальных водных объектов — 15,152 млрд руб.

«Цели и задачи национального проекта «Экология» объективно показывают, что ситуация с общим состоянием водных объектов остается весьма напряженной», — подчеркнул законодатель. В связи с этим он указал на остроту ситуации в бассейне реки Волги, где, по информации Министерства природных ресурсов и экологии России, общая нагрузка на водные ресурсы реки (загрязнение и засорение), в 8 раз выше, чем в среднем по России

«Вопрос требует глубокой проработки и детального обсуждения. Центральным событием весенней сессии работы Совета Федерации по данной тематике станет проведение Третьего водного конгресса, запланированного к проведению с 24 по 26 июня 2019 года в Москве, в Центре международной торговли», — проинформировал Сергей Митин.

Участники совещания рекомендовали Комитету СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию обратиться в Правительство РФ рассмотреть возможность внесения изменений в Водный кодекс РФ в части снятия ограничений полномочий органов государственной власти субъектов Федерации в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, по их территориальному расположению, которые не позволяют субъектам РФ, в рамках переданных полномочий, проводить мероприятия по предотвращению негативного воздействия на водных объектах, протекающих по территории двух и более субъектов Российской Федерации (например, река Уфа).

В мероприятии приняли участие члены Совета Федерации, представители федеральных и региональных органов государственной власти, научно-экспертного сообщества.

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