Универсантов наградили стипендией Фонда Анатолия Собчака

Source: Saint Petersburg State University in Russian

Присуждение стипендий Общественного фонда Анатолия Александровича Собчака проводится в СПбГУ с 2003 года. В юбилейный для Университета год список стипендиатов пополнили студенты-третьекурсники Арина Крючкова, Елизавета Сомова, Ольга Романова, Майя Завгородняя, Ксения Бабаева и Даниил Борейшо. Ближайший год Фонд Анатолия Собчака будет выплачивать им стипендию в размере семи тысяч рублей в месяц.

Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан подчеркнул, что ему особенно приятно вручать награды именно универсантам, потому что он и сам выпускник Санкт-Петербургского университета. «Анатолий Александрович человек с необычайно широким кругозором, истинный петербуржец, внесший огромный вклад в создание демократических основ нашей страны, — рассказал полпред о личности Собчака. — Он был большим патриотом не только своего города, но и своей страны, прогрессивным человеком, очень порядочным, честным, открытым. У него не было полутонов, он всегда был прям и конкретен. Анатолий Александрович был выдающимся человеком, неординарной личностью — такие люди всегда востребованы обществом и страной».

Александр Гуцан поблагодарил Фонд Анатолия Собчака за непрерывную связь с Санкт-Петербургским университетом и обратился к стипендиатам 2019 года.

Вы — опора будущего России! Хочу поблагодарить вас за преданность юридической науке и стремление сделать мир лучше.

Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан

Многие из присутствующих на торжественной церемонии гостей отметили, что знают и помнят Анатолия Александровича Собчака не только как политического деятеля, но в первую очередь как выдающегося педагога. Первый проректор по учебной и методической работе СПбГУ Марина Лаврикова рассказала: «Мы знали его лично, он был блестящим университетским профессором. И очень почетно его именем отмечать лучших студентов-юристов».

Анатолий Александрович Собчак (1937–2000) — выпускник Ленинградского университета. Здесь же в 1964 году защитил кандидатскую и в 1982 году — докторскую диссертации. В 1985–1990 годах был заведующим кафедрой хозяйственного (ныне коммерческого) права ЛГУ.

Президент Общественного фонда имени Собчака, вдова первого мэра Санкт-Петербурга Людмила Нарусова рассказала, что профессиональная судьба стипендиатов складывается успешно: «Они работают в самых разных отраслях права и неизменно поддерживают связь с фондом. Иногда к нам приходят за юридической консультацией малообеспеченные люди, и тогда мы вызываем бывших стипендиатов, и они безвозмездно оказывают действенную помощь людям. Поэтому сам факт называться стипендиатом не только почетный, но и ко многому обязывает».

Стипендиаты этого года подтвердили, что для них эта награда — безусловно, большая честь, но вместе с тем и большая ответственность. «Анатолий Александрович верил в то, что он делает. И эта вера окупилась. Пусть не было достигнуто все, к чему стремились тогда, слова “свобода”, “равенство” и “справедливость” перестали быть пустым звуком. А право и закон прочно вошли в жизнь нашей страны, — рассказал студент СПбГУ Даниил Борейшо. — Нам повезло: мы имеем за спиной примеры настоящих юристов. Людей, которые даже в трудное время оставались верны своим принципам и идеалам. Анатолий Александрович — один из них. Мы не должны забывать и не должны разрушать то, чего удалось добиться 30 лет назад. Это опора для дальнейшего движения вперед».

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