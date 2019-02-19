Source: Russia Federal Space

#ЦПК#главное#пилотируемая космонавтика19.02.2019 13:40

Экипаж МКС приступил к сдаче экзаменационной сессии



Основной экипаж МКС подошёл к самому ответственному этапу подготовки в ЦПК — экзаменационным комплексным тренировкам (ЭКТ).

Сегодня утром экипаж в составе космонавта Роскосмоса Алексея Овчинина, астронавтов NASA Ника Хейга и Кристины Кук приступили к сдаче экзамена на тренажёре российского сегмента Международной космической станции (РС МКС).

«Наш экипаж по-прежнему хорош. Теперь его усилили Кристиной Кук, и на этот раз у нас точно всё получится, — уверен командир корабля «Союз МС» Алексей Овчинин. — Кристина недавно в нашем экипаже, но проявила себя как грамотный бортинженер-2 корабля и на станции тоже прекрасно работает. Мы с нетерпением ждали начала экзаменов и чувствуем в себе силы, чтобы показать хороший результат».

Традиционно комплексная тренировка началась с доклада командира экипажа членам экзаменационной комиссии о готовности к испытанию. Вытянув билет с перечисленными в нём нештатными ситуациями, и получив напутствия экзаменаторов, экипаж направился к тренажёру РС МКС.

Напомним, что на прошлой неделе у экипажа состоялась «репетиция экзамена» на знание РС МКС — так называемые «Типовые полётные сутки». «На станции мы, как и на корабле, работаем слаженной командой, — отметил Алексей Овчинин. — В случае возникновения какой-либо нештатной ситуации мы распределили обязанности, работы хватает у каждого».

В ходе экзаменационной тренировки комиссия оценивает действия экипажа по эксплуатации оборудования, работу с аппаратурой и системами обеспечения жизнедеятельности на станции. Результат экзамена также определяет реакция будущих участников длительной экспедиции на нештатные ситуации. Экипаж должен вовремя обнаружить отказ или рассогласование систем МКС, определить характер происшествия и оперативно принять решение по выходу из этой ситуации. От слаженности и чёткости их действий зависит оценка за экзаменационный день.

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