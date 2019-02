French News: A. Klishas: Il est nécessaire de réduire le “filtre municipal” à 5%

Source: Russie – Conseil de la fédération

En même temps, selon le sénateur, il est important de préserver cette institution, car elle contribue à améliorer l’efficacité des partis au niveau municipal.

Andrei Klishas Klishas, ​​président du Comité de la législation constitutionnelle et de la construction de l’État du Conseil de la fédération, représentant de l’organe exécutif du territoire de Krasnoyarsk, a participé à la réunion du groupe de travail sous l’administration du président de la Fédération de Russie sur l’amélioration de la législation électorale.

Des membres de la Commission électorale centrale, des députés de la Douma d’Etat, ont également assisté à la réunion.

Réduire la taille du “filtre municipal” à 5% contribuera au développement de la concurrence politique

«Un accord a été conclu sur la nécessité de réduire à 5% la taille du« filtre municipal », ce qui contribuera au développement de la concurrence politique. Dans le même temps, il est nécessaire de préserver cette institution, car elle contribue à accroître l’efficacité des activités des partis au niveau municipal ». Le parlementaire a également noté que la proposition visant à élargir les possibilités d’observation lors d’élections régionales et municipales avait été soutenue. «La mise en œuvre de nos récents amendements visant à développer l’institut d’observation des élections a prouvé son efficacité. Par conséquent, les participants du groupe de travail ont convenu de la nécessité d’améliorer encore cette institution. Ainsi, il est proposé d’exclure les exigences relatives aux rapports préliminaires des observateurs et de limiter la nomination d’un citoyen en tant qu’observateur à une seule commission électorale locale, à l’instar de la procédure d’élection du président de la Fédération de Russie. ” Andrei Klishas estime qu’il est nécessaire de maintenir la date du jour du vote unique. Selon lui, cette approche est conforme aux positions juridiques de la Cour constitutionnelle. «L’activité de la Commission électorale centrale chargée de préparer les propositions visant à améliorer la législation a fait l’objet d’une évaluation positive. En particulier, il est nécessaire de soutenir les propositions relatives à l’organisation de sites numériques et à la conduite du vote électronique à distance. Dans le même temps, la confiance dans les élections peut être obtenue non seulement par une amélioration législative des procédures électorales, mais aussi dans le cadre des pratiques en matière répressive. Les participants du groupe de travail ont convenu de la nécessité de se conformer strictement à la législation et de prendre des mesures pour traduire en justice toute violation “, a déclaré le sénateur. A propos de la réunion, il a noté que le format actuel du groupe de travail avec la participation des dirigeants de toutes les factions de la Douma d’Etat utile car il vous permet de développer des propositions coordonnées pour améliorer la législation électorale.

