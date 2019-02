French News: Andrei Tcherezov: «Les exigences pour les réseaux de chauffage doivent être resserrées par analogie avec les réseaux électriques»

Source: Ministère russe de l’énergie

Moscou, le 19 février. – Le vice-ministre de l’Énergie de la Fédération de Russie, Andrei Cherezov, a participé à la table ronde multimédia au format du pont vidéo Moscou-Novossibirsk-Barnaoul sur le thème: «Résultats intermédiaires de la saison de chauffage» au centre de presse du MIA Russia Today, lors de son discours. qu’en dépit des gelées extrêmes dans un certain nombre de régions, la situation avec le passage de l’OZP évolue favorablement. «Ces dernières années, le problème des accidents a été résolu, ce chiffre a constamment diminué. depuis 2014. Aucune exception et la saison en cours. En ce qui concerne les centrales thermiques, le taux d’accidents a diminué de 14% par rapport à l’année dernière “, a déclaré le sous-ministre. Andrew Cherezov a souligné que les principales interruptions de l’alimentation en chauffage sont liées au réseau de distribution. Dans cette situation, à son avis, il est nécessaire de modifier les normes de régulation des activités des entreprises de réseaux de chauffage. «Les exigences relatives aux réseaux de chauffage devraient être renforcées par analogie avec les réseaux de distribution d’énergie. En 2013, nous avions environ 7 000 sociétés de réseaux électriques territoriales. Maintenant, après plusieurs vagues de resserrement des exigences en matière de coût total de possession, il en reste 1 500. Grâce à ces mesures, la fiabilité de l’approvisionnement en énergie a augmenté. Par conséquent, nous pensons qu’il est nécessaire d’agir sur les réseaux de chaleur selon un scénario similaire », a ajouté le sous-ministre. En outre, Andrei Cherezov a noté que le passage de nombreuses villes à des chaufferies en présence de centrales thermiques modernes constituait une tendance défavorable. «Par exemple, la ville de Yaroslavl. TGK-2 a modernisé la centrale thermique, a dépensé beaucoup d’argent et a fourni un équipement moderne et économique pour turbines à gaz. Mais pour une raison quelconque, la ville ne veut pas recevoir de chaleur de cette station, mais utilise des chaufferies. En fait, la chaleur qui peut être utilisée va dans l’air. La situation doit également être résolue “, a souligné la sous-ministre. En résumé de la table ronde, Andrei Cherezov a souligné que la mise en œuvre active de méthodes numériques dans le domaine de la distribution de chaleur est en cours.

