French News: BMWi et BME récompensent le service météorologique allemand et le district de Schaumburg

Source: Ministère fédéral des Affaires économiques et de l’ÉnergieDeutsche Wetterdienst, Offenbach et le district de Schaumburg sont les lauréats du concours “L’innovation crée un avantage” pour les clients publics. Le prix, créé par l’Association fédérale pour la gestion des matériaux, les achats et la logistique e.V. (BME), est placé sous le haut patronage du ministère fédéral de l’Économie et de l’Énergie (BMWi). Le prix a été présenté lors de la “Journée des entrepreneurs publics” par le secrétaire d’État parlementaire du ministre fédéral de l’Économie et de l’Énergie, Christian Hirte, et le directeur général de BME, M. Ing. Silvius Grobosch. Dans le cadre de cet événement, des spécialistes et des responsables des gouvernements fédéral, provinciaux et locaux, ainsi que des sociétés de droit public, se rencontrent chaque année pour échanger leurs expériences et leurs informations. Le prix “Innovation Creates Advantage” récompense les réalisations exemplaires des autorités publiques dans le domaine des innovations et des technologies Conception des processus d’approvisionnement innovants récompensés. BMWi et BME unissent leurs efforts pour renforcer l’innovation dans les marchés publics Christian Hirte: “Le ministère fédéral de l’Économie et de la Technologie s’intéresse beaucoup au thème des marchés publics innovants. Parce que le secteur public a toutes les chances de promouvoir l’innovation par le biais de ses propres achats. C’est pourquoi nous avons besoin de plus de pensée innovante dans les administrations publiques. Nous avons besoin de pionniers courageux qui osent emprunter le chemin parfois difficile pour plus d’innovation. “Dr. Silvius Grobosch: “Les marchés publics doivent évoluer dans le sens des achats stratégiques. Parce que sans la mise en place de processus et de structures stratégiques, les innovations ne sont pas possibles. Par conséquent, il est également impératif que les achats soient impliqués tôt dans les processus de prise de décision en interne. Les excellents concepts montrent des achats innovants à un niveau élevé. Un exemple est l’application de l’instrument de partenariat pour l’innovation, qui peut être utilisé pour définir des exigences innovantes dans le processus d’attribution. “Lauréat du prix DWI En tant qu’organisme fédéral, le DWD est confié au ministère fédéral des Transports et de l’Infrastructure numérique pour son exécution. responsable des exigences météorologiques de tous les domaines économiques et sociaux en Allemagne. Pour protéger l’aviation, des messages météorologiques normalisés (messages METAR) sont émis dans les aéroports. Il faut également disposer de données sur la présence de précipitations solides (grêle). Une étude de marché a montré que tous les capteurs et détecteurs de détection de grêle connus et disponibles dans le commerce reposent sur l’utilisation d’une surface d’impact fermée, ce qui ne permet pas la distinction entre grêle et fortes précipitations. , Le DWD souhaitait modifier la surface d’impact de telle manière que l’interaction d’un grêlon avec la surface se traduise par une quantité de mouvement nettement supérieure à celle d’une interaction avec une goutte de pluie. Une fois la décision prise concernant le développement externe prise, la DWD a décidé de procéder à la passation de marché en tant que partenariat d’innovation en deux étapes.Résultat: Une demande de participation a été soumise. Elle a réussi le test d’aptitude avec 100% des points possibles. Lors de la phase de candidature, la société a présenté une première offre, qui a abouti à un taux de réalisation de 80%. Lors du cycle de négociations suivant, les aspects contractuels et techniques de l’offre ont été principalement discutés, en particulier la construction du prototype. La DWD étant satisfaite des résultats de l’essai, il a été demandé à la société de présenter l’offre finale. Cette offre a ensuite reçu 98,9% des points possibles de l’évaluation technique, de sorte que le capteur répondait désormais presque entièrement aux exigences du DWD. Il en va de même pour le résultat économique des négociations: selon les indications fournies au soumissionnaire par la DWD au cours des négociations, le prix de l’équipement standard pourrait être réduit de près de 10%, parallèlement à l’amélioration des performances. Depuis que le niveau de coûts prévu par l’étude de marché a même été réduit, le contrat a été attribué. District de Prezeeer SchaumburgLe district de Schaumburg compte plus de 100 propriétés, y compris de gros consommateurs d’électricité. Le thème des économies d’énergie est donc au centre des préoccupations depuis de nombreuses années. La raison en est que les fournisseurs d’énergie à travers l’Europe par la fourniture croissante d’électricité à partir de systèmes d’énergie de remplacement, une tension plus élevée.

