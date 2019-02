French News: Bulletin BMU 03/19

L’Agence fédérale de l’environnement (UBA) indique que la pollution par le dioxyde d’azote en 2018 a globalement légèrement diminué, mais que la limite est toujours dépassée dans de nombreuses villes. Dans sa déclaration, la ministre fédérale de l’Environnement a parlé de mesures visant à améliorer la qualité de l’air et a continué de moderniser le matériel des voitures diesel afin d’éviter les interdictions de conduire.

Source: Ministère fédéral de l’Environnement Conservation Construction et la sécurité des réacteurs31.01.2019 | Lutte contre la pollution atmosphériqueSvenja Schulze: Nos mesures de climatisation commencent à prendre effet