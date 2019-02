Source: Russie – Bureau du procureur général

Le procureur du district de la région de Novossibirsk, Iskitim, a examiné la mise en œuvre de la législation sur le logement dans l’administration du district d’Iskitim, qui a révélé que la fillette de 24 ans avait été inscrite sur la liste des orphelins et des enfants laissés sans soins parentaux avec des locaux d’habitation. la législation prévoit l’hébergement des enfants laissés sans soins parentaux, conformément à la législation de la Fédération de Russie. En vertu de l’article 8 de la loi fédérale sur cette garantie, à l’âge de 18 ans, les orphelins et les enfants laissés sans soins parentaux se verront attribuer, à l’âge de 18 ans, des logements bien équipés et des logements spécialisés dans le cadre de contrats de location de logements spécialisés. La requérante ne disposant pas de locaux d’habitation, le procureur de l’interdiscipline saisit l’administration Iskitimsk de ses droits et de ses intérêts légitimes. Le tribunal a pleinement satisfait aux exigences du procureur et a ordonné à l’administration du district de fournir un logement confortable pour le contrat de location basé sur la fourniture de locaux résidentiels. La décision du tribunal a été exécutée à ce jour, un appartement a été fourni à Iskitim et un contrat de logement spécialisé a été signé. locaux pour une période de 5 ans. On peut se familiariser avec cette actualité et d’autres sur le service d’information et de communication du Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie «AIR à l’adresse suivante: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI