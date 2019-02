French News: Des étudiants universitaires ont reçu une bourse de la Fondation Anatoly Sobchak

Source: Université d’État de Saint-Pétersbourg en russe

L’attribution de bourses à la Fondation publique Anatoly Alexandrovich Sobchak est organisée au SPSU depuis 2003. Au cours de l’année anniversaire de l’université, la liste des boursiers a été complétée par les étudiantes de troisième année Arina Kryuchkova, Elizaveta Somova, Olga Romanova, Maya Zavgorodnyaya, Ksenia Babaeva et Daniel Boreysho. L’année prochaine, la Fondation Anatoly Sobchak leur versera une bourse de 7 000 roubles par mois, alors qu’Alexander Gutsan, représentant plénipotentiaire présidentiel du district fédéral du Nord-Ouest, a souligné qu’il était particulièrement heureux de remettre ces prix aux universitaires, car il est lui-même diplômé de l’Université de Saint-Pétersbourg . «Anatoly Alexandrovich est un homme doté d’une vision exceptionnellement large, d’un vrai Petersburger, qui a énormément contribué à la création des fondements démocratiques de notre pays», a déclaré l’envoyé à propos de la personnalité de Sobchak. – C’était un grand patriote non seulement de sa ville, mais aussi de son pays, un homme progressiste, très honnête, honnête et ouvert. Il n’avait pas de demi-teintes, il était toujours droit et concret. Anatoly Alexandrovich était une personne remarquable, une personne extraordinaire – ces personnes sont toujours recherchées par la société et le pays. »Alexander Gutsan a remercié la Fondation Anatoly Sobchak pour sa communication continue avec l’Université de Saint-Pétersbourg et s’est adressée aux érudits de 2019.

Vous êtes le soutien de l’avenir de la Russie! Je tiens à vous remercier pour votre dévouement envers la science juridique et votre volonté de faire du monde un meilleur endroit. Représentant plénipotentiaire dans le district fédéral du Nord-Ouest Alexander Gutsan

De nombreux invités présents à la cérémonie ont déclaré qu’ils connaissaient et se souvenaient d’Anatoly Aleksandrovich Sobchak non seulement en tant que personnage politique, mais avant tout en tant qu’enseignant exceptionnel. Marina Lavrikova, première vice-rectrice chargée des travaux académiques et méthodologiques à la SPSU, a déclaré: «Nous le connaissions personnellement, il était un brillant professeur d’université. Et il est très honorable de marquer les meilleurs étudiants en droit de son nom. ”

Anatoly Alexandrovich Sobchak (1937-2000) est diplômée de l’Université de Leningrad. Ici en 1964, il a soutenu sa thèse et en 1982 – une thèse de doctorat. En 1985-1990, il dirigeait le département de droit économique (maintenant commercial) de l’Université d’État de Leningrad.

La présidente de la Sobchak Public Foundation, la veuve du premier maire de Saint-Pétersbourg, Lyudmila Narusova, a déclaré que le destin professionnel des boursiers avait été un succès: «Ils travaillent dans différentes branches du droit et restent en contact avec la fondation. Parfois, les pauvres nous demandent des conseils juridiques, puis nous appelons d’anciens savants et ils fournissent une assistance efficace aux personnes gratuitement. Par conséquent, le simple fait d’être appelé une bourse d’études est non seulement honorable, mais oblige à beaucoup de choses. »Les érudits de cette année ont confirmé que pour eux, ce prix est certes un grand honneur, mais aussi une grande responsabilité. “Anatoly Alexandrovich a cru en ce qu’il faisait. Et cette foi a porté ses fruits. Ne laissez pas tout ce que cherchaient les mots «liberté», «égalité» et «justice», puis cesser d’être un son vide. Et la loi et la loi sont devenues fermement établies dans la vie de notre pays », a déclaré Daniel Boreisho, étudiant à SPSU. – Nous avons eu de la chance: nous avons derrière nous des exemples de vrais avocats. Des gens qui, même dans les moments difficiles, sont restés fidèles à leurs principes et à leurs idéaux. Anatoly Alexandrovich est l’un d’entre eux. Nous ne devons pas oublier ni détruire ce que nous avons réussi à réaliser il y a 30 ans. Ceci est un soutien pour de nouveaux progrès. “

MIL OSI