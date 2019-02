French News: Deuil national suite au décès de l’ancien Premier ministre Jan Olszewski

Source: Ministère des affaires étrangères de la Pologne en polonais

Deuil national suite au décès de l’ancien Premier ministre Jan Olszewski

14 février 2019

Le consulat général de la République de Pologne à Łuck a annoncé qu’en lien avec le décès de l’ancien Premier ministre Jan Olszewski, le président de la République de Pologne, Andrzej Duda, avait déclaré le deuil national les 15 et 16 février. Le livre de condoléances sera disponible au consulat de Pologne à Loutsk le vendredi 15 février de 11h à 17h.

Jan Olszewski est né le 20 août 1930 à Varsovie. À l’âge de 13 ans, il rejoint les Szare Szeregi. Il a participé à l’insurrection de Varsovie. En 1953, il est diplômé en droit de la faculté de droit de l’Université de Varsovie. Dans les années 1960, il a défendu Jacek Kuroń, Karol Modzelewski, Janusz Szpotański, Melchior Wańkowicz et Adam Michnik dans des procès politiques. En 1975, il a signé la “Lettre de 59” – une protestation contre les amendements introduisant le rôle principal de la PZPR dans la constitution de la République populaire de Pologne et une alliance avec l’URSS. En 1976, il a défendu les travailleurs de Radom et d’Ursus devant les tribunaux. Il a coopéré avec le Comité de défense des travailleurs et le Mouvement pour la défense des droits de l’homme et des citoyens. En 1980, il a conseillé Solidarity et Lech Wałęsa. En tant que membre du comité de citoyens de Lech Wałęsa, il a participé aux discussions de la table ronde. Il était le plénipotentiaire de la famille de Jerzy Popiełuszko lors du procès de ses assassins du service de sécurité. Le point culminant de la carrière politique d’Olszewski était la fonction du chef du gouvernement. En 1991, Lech Wałęsa le nomma Premier ministre et le 23 décembre 1991, son gouvernement reçut un vote de confiance. Il a occupé le poste de Premier ministre Olszewski jusqu’au 5 juin 1992. Jan Olszewski est décédé le 7 février à Varsovie.

