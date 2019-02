French News: Elections législatives en Moldavie

Source: Agence fédérale pour l’éducation civique. La République de Moldavie élira un nouveau parlement le 24 février. L’élection est considérée comme une tendance pour le pays d’Europe du Sud-Est. Les sondages ne prévoient pas de majorité pour le gouvernement ou l’opposition. Une femme a voté dans un bureau de vote le 13 novembre 2016 lors du deuxième tour de l’élection présidentielle à Chişinău, en Moldavie. (© dpa)

La Moldavie est actuellement gouvernée par le Parti démocrate de Moldavie (PDM), qui détient maintenant 42 sièges après de nombreuses manifestations du parti (2014: 19 sièges). De manière informelle, il est soutenu par le Parti populaire européen de Moldavie (PPEM) (9 sièges). Le PDM est membre de l’Internationale socialiste et membre associé du Parti des socialistes européens. Le PPEM est considéré comme un conservateur libéral et constitue une scission du Parti libéral démocrate de Moldavie (PLDM), qui jouit du statut d’observateur auprès du Parti populaire européen. Les deux partis au pouvoir sont considérés comme “pro-européens”. Le Premier ministre est Pavel Filip (PDM), tandis que le Parti socialiste (PSRM), sous la présidence de Zinaida Greceanîi (25 sièges), a été renforcé. La majorité du PSRM s’adresse aux électeurs de langue russe et est considérée comme amie des relations avec la Russie. Il en va de même pour le Parti communiste de Moldavie (PCRM), qui dispose de six sièges au parlement. Le PLDM libéral en compte cinq et le Parti libéral (PL) neuf. Selon des sondages, les socialistes pourraient bien être la force la plus puissante, alors que les communistes manqueraient probablement de rentrer au parlement. Le PDM occupe le deuxième rang dans les sondages, mais le PPEM a peu de chances de jouer un rôle important: quatre partis – dont l’ancien parti démocrates libéraux co-gouvernants et la “Plate-forme Dignity and Truth” récemment créée – ont uni leurs forces pour former une coalition électorale prometteuse être prédit pour l’entrée au parlement. “L’égalité du mouvement social” de gauche peut également espérer être représentée au prochain parlement. Il est probable que ni l’opposition actuelle ni le gouvernement n’auront une majorité claire.

Je

Parlement de la République de MoldovaLe Parlement national de Moldova compte 101 sièges. Il existe une représentation majoritaire et proportionnelle combinée: 50 sièges sont attribués par liste de parti, 51 sièges aux vainqueurs des circonscriptions. Pour les alliances électorales avec trois partis ou plus, il existe une clause de blocage de onze pour cent et les alliances entre deux partis doivent franchir un obstacle de neuf pour cent. Les partis individuels doivent atteindre six pour cent pour être représentés au parlement. Le droit de vote a été décidé en 2017. Les critiques disent qu’il préfère les grandes fêtes. Le 24 février, le jour des élections législatives, les Moldaves se sont également prononcés sur la question de savoir si le Parlement devrait être réduit de 101 à 61 sièges.

De nombreux scandales politiques Au cours des cinq dernières années, la Moldavie a connu de nombreux scandales politiques. Le pays a sombré dans une crise économique en 2014 après que trois banques aient avoué avoir détourné un milliard de dollars de transactions de crédit douteuses avec l’aide de fonctionnaires et d’hommes politiques. Cela a également affecté les fonds de pension publics. Le montant des fonds détournés représentait plus du septième de la production économique de la Moldavie, qui est selon la Banque mondiale le pays le plus pauvre d’Europe.L’ancien Premier ministre Vlad Filat du PLDM était impliqué dans le scandale et condamné à neuf ans de prison. Le nettoyage du secteur bancaire moldave par l’État est toujours en cours et la corruption est un problème répandu en République de Moldavie. Le pays s’est notamment engagé à renforcer la lutte contre la corruption dans l’accord d’association signé avec l’Union européenne en 2014. Cependant, Transparency International continue de classer la Moldavie à la 117e place de l’indice de perception de la corruption sur 180. Depuis 2013, la Moldavie compte six chefs de gouvernement différents. Par exemple, Chiril Gaburici du PLDM n’a servi que quatre mois en 2015. Il a dû démissionner après avoir appris qu’il avait falsifié la signature et le cachet en vertu de son diplôme d’études secondaires. Dans son supposée école, les enseignants ne se souvenaient pas d’avoir vu Gaburici lors des manifestations de masse de l’été 2018, lors de la victoire électorale d’Andrei Nastase, du programme Dignité et vérité, lors de l’élection des maires de la capitale, Chişinău. Un tribunal a annulé les élections en invoquant le raisonnement controversé selon lequel des irrégularités auraient été commises. Les prochaines élections parlementaires attirent également l’attention de la communauté internationale. À la mi-janvier, le département d’État américain a publié une déclaration appelant à des élections libres et équitables en Moldavie. Le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH) de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) a lancé une mission de surveillance le même jour. Matyas Eorsi, chef de la mission du BIDDH en Moldavie, a déclaré lors d’une conférence de presse que sa principale préoccupation n’était “pas le résultat des élections, mais plutôt un processus électoral propre”. Moscou considère la Moldavie comme faisant partie de sa sphère d’intérêt 3,5 millions d’habitants aux élections. Moscou considère la Moldavie comme une partie de sa sphère d’intérêt et, géographiquement, la République de Moldavie est entourée par l’Ukraine et la Roumanie. Le pays faisait partie de l’Union soviétique et devenait indépendant en 1991. Sur une bande de terre relativement densément peuplée le long du Dniestr, la République de Transnistrie s’est pratiquement séparée de la Moldavie depuis 1992 au cours d’un conflit armé d’environ cinq mois en 1992. habité par des citoyens russophones. Sur le plan international, la Transnistrie n’est toujours pas reconnue – même la Russie ne l’a pas encore fait, même si des soldats russes y sont toujours stationnés. Au cours de l’annexion de la Crimée en 2014, la Transnistrie a également présenté une “demande d’admission en Fédération de Russie”.

Dans le sud de la Moldavie, il y a la région administrative autonome de Gagaouzie, où, selon un référendum tenu en 2014, plus de 97% des citoyens auraient déclaré qu’ils ne se rapprocheraient pas de l’UE. En mai, les Gagaouzes ont choisi un nouveau chef de gouvernement. Le bureau, appelé Bashkan, abrite actuellement la politicienne soutenue par les socialistes, Irina Vlah, une représentante pro-russe. Les habitants de Gagaouzes sont également traditionnellement associés à Moscou: en juillet 2016, l’accord d’association entre la Moldavie et l’UE, signé deux ans plus tôt, est entré en vigueur. Près de la moitié de la population moldave est favorable à l’adhésion à l’Union européenne. En fait, les conflits sur la Transnistrie et la Gagaouzie, ainsi que les scandales politiques, empêchent actuellement une coopération plus étroite avec l’UE. L’adhésion complète à l’UE semble s’être éloignée.Plus sur: Andreas Wittkowsky: Conflits abandonnés dans l’espace post-soviétiqueHannes Adomeit: Ukraine, Biélorussie et Moldavie (Dossier Russia)

MIL OSI